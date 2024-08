Les cooperatives agràries reclamen la convocatòria d’ajuts al sector

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) reclama al nou Govern que publiqui la convocatòria d’ajuts per a la transformació del sector, que fa gairebé dos anys que es treballen. Les bases reguladores es van publicar el mes de maig, instigades per les mobilitzacions del sector de la pagesia, però «la descoordinació» entre el Departament d’Empresa i Treball i d’Acció Climàtica ha impedit que la convocatòria tirés endavant «És imprescindible que el nou executiu publiqui immediatament la convocatòria d’aquesta línia de suport», ha afirmat la FCAC en un comunicat. La federació té identificades més de 70 cooperatives agràries que estan treballant en projectes que podrien tenir el suport d’aquesta convocatòria i que representarien més de 45 milions d’euros d’inversió.

Aquestes línies de recursos es van adoptar en el debat monogràfic sobre la pagesia que es va celebrar al març al Parlament de Catalunya. El cooperativisme agrari representa el 37% de la producció final agrària a Catalunya. El percentatge s'eleva al 55% si ens centrem en producció agrícola i se situa al 29% pel que fa a producció ramadera.

Aquest programa busca enfortir les empreses agràries liderades per joves, assessorant-les i acompanyant-les amb un suport específic i personalitzat per a crear, prenent com a base models cooperatius amb responsabilitat social, un sistema de producció, transformació i comercialització agroalimentària innovador i sostenible, que integri la perspectiva de gènere i el lideratge femení.

La FCAC també demana al nou executiu abordar de «manera urgent» el foment de la inversió en noves infraestructures i una millor planificació dels recursos per avançar en la sostenibilitat de l’ús de l’aigua.