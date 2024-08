El clúster català de la carn supera els 10.000 milions de € de facturació

Les empreses associades a Innovac, el clúster català de la carn i de la proteïna alternativa, tenen una facturació total aproximada de més de 10.100 milions d’euros i compten amb més de 24.000 treballadors. El gerent del clúster que es dedica a «impulsar la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat del sector carni» i que té 144 empreses i 15 institucions associades, Eudald Cases, explica que «a nosaltres el que ens interessa sobretot és que els socis siguin gent activa i amb ganes d’innovar, el fet de tenir molta representativitat o poca no ens preocupa gaire, si en tenim molta millor, perquè el que volem és ajudar al màxim a tot el sector, però no és un objectiu principal». L’evolució de les xifres és molt remarcable, ja que l’any 2021 la facturació de les empreses va ser de 7.073 milions, el que suposa un increment d’un 3.000 milions d’euros en tres anys.

Fons europeus

De la mateixa manera, Cases assenyala que «han mogut projectes col·laboratius a on hi ha hagut fons europeus Next Generations, per valor d’uns 4,5 milions d’euros, durant els tres anys en què hi ha hagut convocatòries a les quals ens podíem presentar». A més, el gerent del clúster destaca que amb aquestes subvencions «hem aconseguit animar a empreses que mai haguessin innovat». Per aquest motiu, el gerent d’Innovac demana que el Govern pugui dedicar una part dels pressupostos a reforçar la innovació perquè sinó tornarem a les xifres d’abans i quedem molt enrere respecte a economies més fortes que la nostra».

«L’any passat van posar 50 milions d’euros a la convocatòria a repartir entre diferents clústers, mentre que enguany només hi ha 10 milions. Una baixada que permet presentar molts menys projectes, quan ja tens molts socis involucrats i amb ganes de fer-ne», apunta Cases. «El 2024 ja és insalvable, perquè a més no s’han aprovat els pressupostos de l’Estat ni de la Generalitat, però incrementar l’any que ve aquesta partida suposaria que les empreses poguessin continuar innovant.

D’altra banda, una de les situacions que més poden afectar a curt i llarg termini el sector carni català és la investigació «antidumping» (competència deslleial) per part de la Xina contra certes importacions de carn de porc i derivats procedents de la Unió Europea, una resposta als aranzels imposats per Brussel·les als vehicles elèctrics xinesos. Això podria afectar especialment el sector gironí, ja que es tracta d’un dels principals exportadors de porc a la Xina.

«Això és un conflicte entre la Unió Europea i la Xina i cadascú juga les seves cartes. Evidentment, aquesta situació ens perjudica, però la guerra dels aranzels és molt habitual a nivell internacional. Aquest sector s’ha hagut d’adaptar moltes vegades a aquests conflictes i se n’ha sortit bastant bé perquè té la capacitat d’adaptar-se i reordenar la seva producció», opina el gerent d’Innovacc.

Pel que fa a la proteïna alternativa, un dels components que formen part d’aquest clúster, Cases explica que actualment està travessant un moment d’estancament: «Hem sigut els primers en animar als nostres socis a fer proves amb la proteïna alternativa, tot i que s’han estancat les vendes d’aquest producte, encara no ha arribat a esclatar el consum a nivell estatal, a diferència d’altres països europeus. Però, segur que també acabarà passant aquí», exposa Cases.

«La 1a Nit Innovac»

El clúster carni de Catalunya va decidir celebrar el 17 de juliol «la 1a Nit Innovac», on es van entregar els premis a les empreses més actives al clúster dels anys 2022-2023. «Va ser una festa del sector carni i la proteïna alternativa català, que va reunir 130 persones d’empreses i institucions associades», expliquen des del clúster.

L’acte va ser conduït per la presentadora Helena Garcia Melero i retransmès en directe en una pantalla gegant situada als jardins de la finca. A més, els assistents van poder gaudir de tres espais de «showcooking» i set punts de degustació de diversos productes d’alta qualitat. El darrer dels «showcookings» el va portar a terme l’empresa La Musona del Grup Gepork, amb el cuiner Nandu Jubany, que va elaborar i presentar la «cua de vedella guisada» i «l’hamburguesa a la brava», entre altres plats.

Posteriorment, es va efectuar l’entrega dels premis, a càrrec del conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda, David Mascort; la diputada de la Diputació de Girona Vanessa Peiró; el secretari d’Alimentació, de la Generalitat de Catalunya, Carmel Mòdol i el director general d’empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia, a les empreses: Selecció Batallé SA; Embotits Salgot SA; Iberinsect SL; IA Sapiens Innovation SL; Mafrica, Fuetveg, Friselva SA i Noel Alimentaria SAU.