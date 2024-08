Girona és la sisena província amb més cases de luxe a la venda

Cadascuna de les 50 províncies espanyoles té almenys un habitatge de més d’un milió d’euros anunciat al portal immobiliari Idealista, però la distribució no és homogènia. De fet, Girona és una de les demarcacions amb més habitatges de luxe a la venda de tot Espanya. La província concentra fins a 2.521 habitatges de més d’un milió, un 6,3% sobre el total d’anuncis a l’Estat amb aquestes característiques.

Espanya compta amb 40.076 habitatges de luxe al mercat amb preus superiors al milió d’euros. Balears és la província on es concentren més habitatges d’aquest tipus, ja que suposen el 24,1% del total nacional. El segueix, molt de prop, Màlaga amb el 20,9% del total, i a continuació hi ha Madrid (12,5% del total), Alacant (11,2%) i Barcelona (10,9%), totes aquestes concentren pràcticament tot el mercat, un 79,6%.

Per darrere de les comarques gironines es troben províncies com Santa Cruz de Tenerife amb el 2,7%, València (1,7%), Cadis (1,7%), Las Palmas (1,1%), Granada i Biscaia (0,7% en tots dos casos). Per contra, la província on menys habitatges de luxe s’anuncien és Sòria, amb només una. El segueixen Terol i Palència amb 2 cadascuna, i Zamora amb 3. A continuació se situen Badajoz (6), Lleó (7), Ourense i Conca (8 a cadascuna de les províncies). En aquests casos, el pes sobre el total estatal és insignificant.

Habitatges d’ultraluxe

Hi ha, dins del món de luxe, un terreny encara més exclusiu com és el dels habitatges d’ultraluxe, aquells amb un preu superior als 3 milions d’euros. Girona torna a ser una de les principals províncies dins d’aquest mercat. A principis d’aquest mes al portal immobiliari Idealista hi havia fins a 238 habitatges que superaven aquest preu a la venda, unes xifres que la situen de nou com la sisena província a nivell estatal, amb un 3% sobre el total.

A Espanya, les 7.889 propietats d’aquest preu anunciades es concentren principalment a les Balears (2.903 anuncis; el 36,8% del total) i Màlaga (2.566 anuncis; 32,5%). Els segueixen Madrid (786; 10%), Barcelona (480; 6,1%), Alacant (394; 5%), totes elles per davant de Girona. Segons les dades d’idealista, en un total d’11 províncies no hi ha habitatges al mercat per sobre dels 3 milions d’euros. De fet, a la majoria de les províncies, el nombre d’habitatges amb aquestes característiques anunciats al portal no superen la desena.

Vendes exprés

Més enllà del mercat immobiliari del luxe i de l’ultraluxe, el sector veu com algunes de les operacions de compravenda es tanquen a gran velocitat. De fet, un 8% dels habitatges que es van vendre a través d’Idealista durant el segon trimestre a les comarques gironines no feia ni una setmana que era al mercat, segons un estudi del portal immobiliari. Un altre 21% va trigar a vendre’s entre una setmana i un mes; el 19% entre un i tres mesos; el 34% feia entre tres mesos i un any, i el 19% més d’un any. El percentatge d’habitatges venuts en menys d’una setmana ha baixat tres punts en un any, ja que el segon trimestre del 2023 estava a l’11%.

En el cas de les capitals els casos de «vendes exprés» són més freqüents, sobretot als grans mercats. El percentatge més alt de vendes en menys d’una setmana es dona a Granada, on el 21% van trobar comprador en menys de 7 dies. El segueixen Pamplona (20%), València (19%), Jaén (18%), Barcelona (18%), Santander i Madrid (17% en tots dos casos). Tot seguit se situen les ciutats de Saragossa, Guadalajara i Màlaga (16% en els tres casos).

Girona ciutat és una excepció, ja que només un 7% de les operacions es van tancar en menys d’una setmana, una xifra que baixa considerablement respecte a l’any passat, quan la xifra va ser d’un 20%.