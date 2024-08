El turisme es rebel·la contra la normativa de registre de viatgers: «No té cap sentit»

Un autèntic caos. Això és el que assegura el sector turístic que propiciarà el nou registre de viatgers que implantarà el Ministeri d’Interior el pròxim 1 d’octubre. Una normativa que obligarà els hotels i altres establiments d’hostalatge a demanar als seus clients dades com el telèfon mòbil, el correu electrònic o els mètodes de pagament, en una mesura que, segons afirmen professionals del sector a les comarques gironines, serà impossible de complir i, a més, restarà competitivitat al sector davant dels altres països europeus, on no existeixen aquests requisits.

«No ho entenem. Si aquí la seguretat de Catalunya està delegada als Mossos d’Esquadra pel que fa a la ciutadania i la relació amb l’hostalatge, que ara s’hi vulgui fer una plataforma per controlar tot això des de Madrid, no ho entenem», assegura el president de la Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero.

A partir de l’1 d’octubre, els establiments hauran de recaptar les dades i bolcar-les a una plataforma que els habilitaran. Tanmateix, la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments (ATA), Esther Torrent, assegura que «no sabem encara si tindran la plataforma ja actualitzada i al dia per fer-ho d’aquesta manera».

Des de l’any 2021

La primera notícia sobre els canvis normatius es remunta l’octubre del 2021, quan el Ministeri d’Interior va publicar al BOE un reial decret a través del qual s’establien les noves obligacions de registre documental i informació de les persones físiques o jurídiques que exerceixen activitats d’hostalatge i lloguer de vehicles de motor. A través d’aquest document s’indicava que els establiments, a més de sol·licitar com fins ara als clients les dades que ja són habituals i que figuren en documents com el DNI o el passaport, n’haurien de recollir altres com els mètodes de pagament, la transacció econòmica i elements del contracte com ara el domicili actualitzat, telèfon mòbil o correu electrònic. La normativa, a més, exigia la introducció d’aquestes dades en una plataforma dissenyada pel ministeri mateix que els operadors turístics consideraven ineficient.

Així, i davant les protestes de les empreses, el govern espanyol va decidir ajornar fins a dues vegades l’entrada en vigor, cosa que finalment acabarà esdevenint el pròxim 1 d’octubre permetent fer l’enviament pel sistema electrònic tradicional.

Escudero considera que aquesta situació és una «aberració». El president de la Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona explica que aquestes dades s’haurien d’introduir al sistema al moment i «administrativament, amb una cua de gent que està esperant per entrar en una recepció, és impossible».

Les critiques no només arriben des de Girona. L’Associació Empresarial Hotelera i Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) afirmen que la nova normativa provocarà «la segura pèrdua d’informació sensible sobre els viatgers i un augment de responsabilitat sobre dades no comparables».

A més, els hotelers ressalten que és impossible certificar l’autenticitat d’algunes d’aquestes dades, i per això, destaquen, «això provocaria un caos organitzatiu a les recepcions en perjudici dels usuaris».

A més, el sector considera que la iniciativa que impulsa el Ministeri d’Interior podria vulnerar la regulació actual en matèria de protecció de dades. «Són dades altament sensibles, a més a més que moltes vegades creiem que interfereixen en la protecció de dades», afirma la presidenta de l’ATA.

"Es tracta d'una normativa que s'ha elaborat sense comptar per res amb el sector"

La secretària general d’Hosbec, Mayte García, assenyala que «tot allò que no estigui reflectit en un document tipus DNI o passaport, com el correu electrònic, els telèfons, la relació de parentiu o els detalls de les transaccions bancàries, va en contra de la regulació actual». «Parlem d’una normativa que s’ha elaborat sense comptar per res amb el sector», diu García.

A més, la normativa també afectaria les agències de viatges, que no entenen la decisió, ja que, segons agurmenten, no són proveïdors finals dels serveis. «Creiem que se’ns ha inclòs a dintre d’aquest reglament, on no té sentit que hi siguem, i demanem que se’ns exclogui», diu el president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades, Jordi Martí. «Si nosaltres estiguéssim inclosos estaríem duplicant aquesta informació, cosa que creiem que no té sentit»..

Davant la incertesa, el sector es manté a l’espera. «No ens estem preparant perquè no hi ha manera de preparar-nos, no tenim ni la feina ni ens han explicat com va», assegura Escudero.

«En comptes de posar sempre el focus a posar moltes traves a què es facin les coses des del sector professional, doncs que posin el focus, a aquells habitatges d’ús turístic que no fan registre de viatgers, que en tenim uns quants detectats, sobretot quan són particulars», afirma Torrent.

Per la seva banda, el president de la Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona demana que s’ajorni aquesta mesura i que el govern espanyol intenti dialogar amb el sector per arribar a un consens.

