Les gelades de l'abril redueixen el calibre de la poma Gala

La collita de poma Gala, una de les varietats que es cull més aviat a l'estiu, fa tot just uns dies que ha començat a les comarques de Ponent. Ho fa amb uns fruits que presenten un calibre més petit en comparació a un any normal, i això es deu principalment a les gelades que hi va haver a l'abril. Manel Cònsola, pagès de Bell-lloc d'Urgell, destaca que la qualitat és la mateixa o superior i aposta per un canvi d'hàbits de consum perquè la fruita "és bona" sigui quina sigui la seva mida. Segons dades d'Afrucat, la producció creix a la demarcació de Lleida fins ales 32.460 tones, un 16% més. El canvi climàtic modifica cada vegada més el calendari de la collita, que any rere any s'anticipa per l'augment de temperatures.

A diferència de l'any passat, en aquesta zona del canal d'Urgell no hi ha hagut restriccions al regadiu per la sequera. Enguany "s'ha pogut regar tranquil·lament", ha assenyalat Cònsola, que també ha recordat que l'estiu passat, tot i la "calorada" i la falta d'aigua, van poder "salvar la fruita". Aquesta campanya si que han patit les conseqüències de les gelades de l'abril, que han provocat que les pomes tinguin una mida més petita del que és habitual. No se n'han vist afectades les seves propietats de gust i color, i per això des del sector esperen que hi hagi una bona liquidació de preus quan es comencin a comercialitzar des de les càmeres de fruita. A més a més, en moltes d'aquestes finques afectades per les gelades, el dany no era prou elevat per a fer el peritatge amb Agrosseguro, i per això ara els pagesos tenen més feina a l'hora de seprar la fruita bona de la dolenta.

Altes temperatures

Com passa en moltes altres varietats de fruita, la collita de la Gala també s'ha avançat respecte el que vindria a ser un any normal, quan es començava a recol·lectar durant la segona setmana d'agost. El canvi climàtic n'és el responsable, ja que les elevades temperatures accentuen la maduració dels fruits i això obliga a començar abans la campanya i també a acabar-la com més aviat millor per poder entrar el producte a les càmeres.

Segons dades d'Afrucat, la previsió de collita de poma Gala la demarcació de Lleida serà de 32.460 tones, un 16% més que l'any passat, quan hi va haver una producció de 27.878 tones. A Girona, la previsió és de 21.970 tones i el 2023 hi va haver una producció de 19.020 tones.