La nova Llei de Desforestació preveu noves obligacions per als operadors econòmics

Amb l'entrada en vigor del Reglament (UE) 2023/1115, la coneguda com la Llei de Desforestació, que prohibeix expressament la comercialització i exportació de matèries primeres i productes susceptibles de contribuir a la desforestació i degradació forestal a escala mundial a partir de l'1 de gener del 2025, els operadors econòmics de la Unió Europea s'enfronten a noves obligacions normatives.

El cas del sector boví, representat per Anice, ha participat en la recent consulta pública de l'Avantprojecte de llei oberta pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb la presentació d'al·legacions a aquesta futura llei que estableix la coordinació de les actuacions control oficial i el sistema d'infraccions i sancions per assegurar l'aplicació del Reglament europeu d'Espanya.

L'Associació insisteix en la necessitat de posar a disposició dels operadors totes les eines necessàries per facilitar el compliment del Reglament i articular un sistema de control homogeni a tot el territori espanyol per evitar qualsevol distorsió de competència al mercat nacional i de la Unió Europea .

Treball compartit

Un treball compartit i dut a terme en estreta coordinació amb la resta de les associacions i organitzacions espanyoles dels sectors afectats, amb l'objectiu de traslladar a les administracions espanyoles les serioses dificultats d'aplicació i control del Reglament de desforestació, des del mateix moment en què la Comissió Europea va presentar la seva proposta normativa el desembre del 2022.

Entre els productes coberts pel Reglament hi ha la carn de boví, la soja, l'oli de palmell, el cacau, el cafè, el cautxú i la fusta. Són uns sectors que acusaran una notable alteració a les seves xarxes de subministrament, condicions de producció i canals de comercialització, tant en el mercat interior de la UE com en l'exportació a tercers països, amb noves càrregues administratives i costos de producció.