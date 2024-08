Charter preveu acabar l’any amb 22 súpers més a Catalunya.

Si els plans de la cadena de supermercats Consum avancen segons el previst, Catalunya acabarà l’any amb 15 establiments Charter més dels que tenia al començar-lo. La marca amb què la cooperativa valenciana distingeix aquells establiments que estan franquiciats (és a dir, que no gestionen ells directament) ja té en funcionament la meitat, segons el balanç dels primers sis mesos de l’any, i la idea és mantenir el ritme fins a tancar el 2024. Així, la comunitat es tornaria a emportar, per segon any consecutiu, el ceptre com a territori on més creix la marca. El precedent és la posada en marxa de 24 botigues el 2023, que, junt amb les 13 obertes a la comunitat Valenciana, implica que gairebé 3 de cada 4 nous Charter s’estarien col·locant en una o altra autonomia.

Del total d’obertures –especifica Consum en un comunicat– el 79% "van ser de persones que ja tenien botiga i van decidir invertir en una nova franquícia", cosa que creuen que es deu al fet que "ser franquiciat no suposa el pagament de cànons ni regalies, només el pagament de la mercaderia" i que cataloguen de "bona alternativa de negoci i d’autoocupació".