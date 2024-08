Poma de Girona preveu una collita superior a la de l'any passat tot i "la por" a la sequera

La IGP Poma de Girona preveuen una collita de 96.290 tones, un 12% més que l'any anterior quan van ser de 88.570 tones. Durant l'acte de collita de la primera fruita, el president de Poma de Girona, Jaume Armengol, ha subratllat que aquest augment és encara més remarcable tenint en compte com va començar la campanya, amb les restriccions per la sequera a l'ordre del dia. Els productors remarquen que han implantat sistemes d'estalvi d'aigua a pràcticament tots els cultius però recorden que la sequera no ha desaparegut i demanen continuar innovant per fer-hi front. L'augment de la producció és gràcies a les pluges de la primavera i a l'augment de la superfície plantada. Així, esperen una "bona collita" amb pomes "d'una mida mitjana".

Si es compleixen les previsions, la d'enguany serà la segona producció més alta de Poma de Girona, només superada per les 101.750 tones de l'any 2021. I això que els auguris d'entrada no eren bons. El president de Poma de Girona, Jaume Armengol, ha recordat que van començar la campanya amb restriccions de reg del 80% per la situació de sequera i que això els feia patir per com es desenvoluparia la temporada. Les pluges de la primavera, però, van donar "una treva" i han permès afrontar la collita amb bones perspectives.

Armengol ha detallat que hi ha hagut una "bona floració" que fa que els arbres estiguin carregats de pomes, tot i que segurament seran d'una "mida mitjana" però amb una qualitat "excel·lent". Els productors esperen collir 96.290 tones de pomes i atribueixen l'augment en relació amb l'any passat a les pluges i, també, a l'augment del 10% en la superfície plantada en els darrers cinc anys i a l'optimització del recursos hídrics. De fet, el director de l'IRTA-Mas Badia ha exposat que pràcticament el 100% de les hectàrees de pomeres tenen implantats sistemes d'estalvi d'aigua en el reg.

Per varietats, la producció estarà novament encapçalada per la Golden, amb 34.260 tones, seguida de la Gala (21.970 tones), la Granny Smith (14.420 tones) i les vermelles (5.820 tones). Les Fuji (7.950 tones) i la Cripps pink (7.550 tones), entre d'altres varietats innovadores, també es cultiven per part dels fructicultors de Girona.

Poma de Girona és una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) que agrupa tres empreses que produeixen i comercialitzen la poma: Girona Fruits (Bordils), Giropoma Costa Brava (Ullà) i Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador). La IGP Poma de Girona compta amb gairebé 80 socis productors que representen unes 2.000 hectàrees productives distribuïdes entre les comarques del Baix Empordà, l‘Alt Empordà, la Selva i el Gironès.

La cap de l'oficina comarcal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Àngels Bernadet, ha remarcat que la producció de Poma de Girona representa el 36% del total de Catalunya i és gairebé el 20% a l'estat espanyol, uns percentatges que demostren el pes de la IGP.

Martí Gironell cull la primera poma simbòlica

L'escriptor i periodista Martí Gironell ha estat el convidat d'honor d'aquest any en el ja tradicional acte de collita de la primera poma simbòlica. Gironell, acompanyat del seu fill de vuit anys, ha explicat que a casa són, des de sempre, grans consumidors de fruita però la que guanya "per golejada" és la poma. Com a escriptor, també ha fet un repàs a les dites que giren al voltant de la poma: "Que si 'fas cara de pomes agres', 'estàs sa com una poma', 'és la poma de la discòrdia', 'm'he guardat una poma per a la set'... La meva mare encara em diu que 'menjar en dejú una poma, salut dona'. Física o metafòricament, sempre la tenim a la boca".

A l'acte, que s'ha fet a l'IRTA-Mas Badia, també hi ha participat la diputada de la Diputació de Girona, Mònica Alcalà, que ha recordat que la Poma de Girona és un dels productes excel·lents del territori.