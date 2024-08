Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona preveuen per aquest any una collita de 96.290 tones, una xifra lleugerament superior a la de la temporada passada, un 12%, que va ser de 88.570 tones. En cas de confirmar-se les previsions, la d'enguany serà la segona producció més alta de la història, només superada per les 101.750 tones de l'any 2021.