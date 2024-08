El preu de la benzina cau a Girona en el pont amb més desplaçaments de l’any

En plena temporada turística, en el pont amb més moviment de l’any, els carburants trenquen la dinàmica general pel que fa als preus amb xifres inferiors a les registrades fa un any. Els conductors que aquests dies es desplacen per Espanya -uns 8,3 milions, segons estimacions de la direcció general de Trànsit (DGT)- podran omplir els dipòsits a un preu més barat. A Girona, tant la gasolina com el dièsel han baixat més d’un 6% respecte a mitjans d’agost del 2023.

Concretament, el preu de la gasolina ha caigut un 6,3% a les estacions de servei de la demarcació, mentre que el preu del gasoil ha baixat un 6,9% respecte al 15 d’agost de l’any passat. En aquell moment, el litre de gasolina costava de mitjana 1,721 euros a les benzineres de Girona, ara costa 1,612 euros. Això significa que omplir un dipòsit de 50 litres té un preu de 80,6 euros, gairebé sis euros menys que un any enrere. El litre de dièsel ha baixat més d’11 cèntims el seu preu en aquest període i omplir un dipòsit de 50 litres costa 74,2 euros, fins a cinc euros menys que el 2023.

Al conjunt d’Espanya, a l’inici d’aquest pont s’ha registrat el preu més barat dels darrers sis mesos. Els carburants es troben a la baixa aquesta darrera setmana, el cinquè descens consecutiu, de manera que el litre de gasolina es paga a 1,589 euros de mitjana, un 0,8% menys que la setmana anterior. És el nivell més baix des de mitjans de febrer.

No és habitual que es produeixi una situació d‟aquest tipus en ple període de vacances. Els carburants acostumen a ser més cars coincidint amb l’estiu precisament perquè és un moment en què la demanda augmenta. Però la veritat és que aquest any els preus estan baixant des del juliol.

Una dona omplint el dipòsit del cotxe a Girona. / Aniol Resclosa

Respecte als màxims registrats el juny del 2022, quan el litre es trobava a 1,941 euros, inclòs el descompte de 20 cèntims que s’aplicava aleshores, el carburant surt ara un 18% més barat que aleshores.

El gasoil, per la seva banda, costa 1,459 euros/litre, un 0,9% menys, en què ha estat la seva quarta baixada seguida, fet que suposa mínims des de finals de juny, segons l’últim Butlletí Petrolero de la Unió Europea (UE ) publicat aquest dijous, amb dades d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 6 i el 12 d’agost.

L’últim mes, la gasolina ha baixat un 2,1%, mentre que el gasoil ho ha fet un 2,7%. De fet, la primera ha registrat el nivell més baix des del 12 de febrer -quan es va pagar a 1,572 euros/litre- i el gasoil ha retrocedit a nivells del 24 de juny, quan estava a 1,47 euros.

En comparació amb les mateixes dates de l’any passat al conjunt de l’Estat, el preu de la gasolina és ara un 6% més barat i el del dièsel ha baixat més d’un 8%. Des del començament d’aquest any, la gasolina s’ha encarit un 3,7%, però el gasoil s’ha abaratit un 2,2%.

Com cada setmana els preus a Espanya segueixen per sota de la mitjana dels Vint-i-set de la UE, on la gasolina es paga a 1,710 euros/litre, i el gasoil, a 1,581 euros. També són inferiors als vistos al conjunt de la zona euro, el preu mitjà de la gasolina de la qual és d’1,755 euros/litre, i el del dièsel, 1,602 euros.

Moviment a les carreteres

Les previsions de la Direcció General de Trànsit estimaven uns 8.290.000 moviments de llarg recorregut per totes les carreteres de la geografia espanyola entre el 14 d’agost i diumenge, ja que als desplaçaments de sortida i tornada pel canvi de quinzena s’uniran els que es facin a poblacions del litoral i platges o zones de segona residència per tractar-se d’uns dies d’oci i descans de cap de setmana dins del mes típicament de vacances.

Així mateix, cal sumar la celebració de festes locals a tot l’Estat que suposaran també un increment dels viatges de curta distància per desplaçar-s’hi, tant per la xarxa principal de carreteres, com per la secundària, especialment a les nits i matinades d’aquests dies d’operació especial.

Per aquest dissabte, especialment entre les 10 i les 13 hores, es preveu que es produeixin moviments amb intensitats elevades de trànsit en sentit sortida dels grans nuclis urbans cap a zones turístiques de costa i descans, generats tant per aquells que comencen les vacances a la segona quinzena d’agost com per aquells que es desplacen amb motiu del cap de setmana, segons Europa Press.

Finalment, durant diumenge al matí la circulació serà conflictiva als trajectes de curt recorregut per carreteres que comuniquen poblacions del litoral i als accessos a zones de platges. Ja a la tarda, especialment entre les 18 i les 23 hores, començarà el retorn tant d’aquells que han gaudit d’aquest període festiu, com dels que finalitzen les vacances de la primera quinze d’agost, de manera que es preveuen intensitats elevades de trànsit i problemes de circulació a les zones més turistiques.

Subscriu-te per seguir llegint