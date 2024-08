Victor Martin: "Fundcraft havia de tenir la seu tecnològica a Girona"

Victor Martin analitza l'èxit de l'startup Fundcraft, una empresa que té dues seus: a Luxemburg i al centre de Girona, en el capítol número 40 de Girona Valley, el podcast de Diari de Girona i l'agència de comunicació digital La Factoria dedicat a les idees, la innovació, el talent i l'empresa a la demarcació de Girona. Durant la conversa, el cofundador i director de tecnologia de Fundcraft explica els inicis de la jove companyia i la idea inicial desenvolupada amb el CEO, Julien De Mayer, i posteriorment amb l'altra sòcia, Olga Porro, directora de producte. En poc temps, ja han tancat una ronda de finançament de 5 milions d'euros i esperen aconseguir nous reptes similars a curt termini. Fundcraft és una empresa innovadora que es dedica a facilitar un programa digital a grans empresaris i financers perquè puguin efectuar operacions de fons d'inversió.

"Som força nínxol" en el mercat, comença exposant Victor Martin per explicar una empresa tan innovadora com Fundcraft, que no deixa de ser, pensar i actuar com una startup. El cofundador detalla el repte de te tenir la seu tecnològica a Girona, amb una primera idea que va néixer a després d'una experiència empresarial entre els dos socis a Berlín. "Són dos molt separats els de Luxemburg i Girona i aquest és el nostre gran repte com empresa", afirma Martin. A Girona es treballa la part més tecnològica del programa i la financera, a Luxemburg. Una idea revolucionària després d'experiències innovadores en el sector tecnològic arreu del món. "Teníem ambició, les ganes de fer una cosa grossa, que fos disruptiu i nou", admet.

"Els nostres clients són fons d'inversió, o siguin empreses i entitats legals que es dediquen a aixecar diners d'altres inversors, siguin fons propis o de governs, i després els inverteixen amb l'objectiu d'obtenir rendiments a set, vuit, nou, deu anys", explica el cofundador gironí. "Treballem amb els actius alternatius que no són públics, que no estan cotitzats amb una borsa", detalla. Per tenir una idea, el "tiquet" mitjà d'entrada per a futurs clients és de 75 milions d'euros.

Al maig, Fundcraft va tancar una ronda de finançament de cinc milions d'euros, liderada per Aperture Capital, amb la participació de SIX Fintech Ventures -divisió Corporate Venture Builder de Six Group- i altres business angels. Després d'aquest èxit, el repte empresarial és aconseguir-ne més i, fins i tot, superar-se. I valora que, per aconseguir-ho després de força experiències arreu del món com a enginyer tecnològic, "al final aprens moltes coses, però a tot arreu es fa el mateix, es treballa amb les mateixes eines i es fan els mateixos processos. És un món molt globalitzat i per això, des de Girona o d'un poble de la Cerdanya, pots fer el mateix que a Nova York. Per això, la localització és cada vegada més irrellevant i el que cal és aprofitar el talent".