Wizz Air sacseja el sector amb una tarifa plana per volar il·limitadament durant un any

Cop sobre la taula en la compra de bitllets d’avió. Després de l’expansió dels tiquets «low cost», liderats per aerolínies com Ryanair o EasyJet, la signatura hongaresa Wizz Air llança una nova estratègia comercial basada en el cada vegada més estès model de subscripció, que garanteix uns ingressos constants durant un període de temps a la companyia, al mateix temps que ofereix un preu més assequible per als usuaris.

El programa en qüestió es diu Wizz Air «all you can fly» (viatja tot el que puguis), té un cost anual de 599 euros i permet agafar vols tantes vegades com es vulgui dins dels orígens i destinacions de la seva xarxa internacional, que compta amb gairebé mil rutes a Europa, nord d’Àfrica, Mitjà Orient i Àsia.

En el cas de l’aeroport de Girona, l’aerolinia oferirà vols que connectaran la ciutat amb Budapest (Hongria) a partir del 28 d’octubre i fins al 28 de març, els vols estaran operatius tres cops per setmana (dilluns, dimecres i divendres). Pel que fa a la resta d’Espanya, Wizz Air compta amb vols des de Madrid, Barcelona, Alacant, Bilbao, Castelló, Fuerteventura, Gran Canària, Eivissa, Màlaga, Palma, Santander, Sevilla, Tenerife, València i Saragossa que enllacen amb destinacions europees com Sofia (Bulgària), Bucarest (Romania), Milà i Roma (Itàlia), Tirana (Albània), Viena (Àustria), Kutaisi (Geòrgia), Belgrad (Sèrbia) o Katowise (Polònia), entre molts altres.

Com qualsevol contracte, l’oferta té «lletra petita» que és important tenir en compte. D’una banda, a més de la quota anual, els subscriptors han de pagar una tarifa de 9,99 euros per cada vol que realitzin en concepte de despeses. Per un altre, només es poden reservar vols amb tres dies d’antelació o menys (a partir de 72 hores de la data del viatge), la qual cosa dificulta la planificació de les vacances perquè aquest termini afecta també al vol de tornada. Això últim implica que, si no es vol arriscar a quedar-se en el destí més temps del desitjat, només es podrà organitzar una miniescapada si es reserven tots dos trajectes al mateix temps.

La tarifa no inclou equipatge de mà ni facturat, sinó només un article personal (similar a una motxilla), la qual cosa suposa que qualsevol servei afegit suposa un cost addicional per als clients. «(Per a l’aerolínia) aquests ingressos addicionals són essencials per a mantenir la rendibilitat, ja que la tarifa base del bitllet podria no cobrir els costos operatius si el nombre de vols dels passatgers de la tarifa plana és molt elevat», explica el catedràtic de gestió del transport aeri en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Pere Suau-Sanchez.

Els primers vols sota aquest model de subscripció es poden començar a gaudir a partir del pròxim 25 de setembre. Però la seva disponibilitat es limita a 10.000 filiacions, la qual cosa ha provocat que tot just quedin places després de diversos dies amb una oferta de llançament que reduïa el seu preu a 499 euros, a excepció de subscripcions amb origen en alguns aeroports polonesos, hongaresos, búlgars o albanesos.

Aquest model de subscripció no és completament nou en la indústria de l’aviació, segons Pere Suau-Sanchez. Aerolínies com la nord-americana JetBlue i la noruega Wideroe han experimentat amb estratègies similars en el passat, però «amb resultats mixtos». Tampoc és la primera vegada que Wizz Air posa en marxa un servei d’aquest tipus, perquè compta amb una subscripció de 119,99 euros al mes per realitzar un vol d’anada i tornada (o 59,99 només anada), però en aquest cas l’oferta no incloïa a Espanya.

Suau-Sanchez creu que el nou producte podria ser una «maniobra» de l’aerolínia «per augmentar ràpidament les seves reserves d’efectiu en el curt termini» després de trobar-se en una «posició financera delicada» per la seva «expansió agressiva en les primeres fases del post-COVID-19». «No obstant això, aquest tipus de model només és sostenible si s’aconsegueix atreure a nous clients que d’una altra manera no volarien, en lloc de simplement oferir vols il·limitats als seus passatgers freqüents», afegeix. Soler també explica que «el repte de l’empresa serà com es gestiona tot això perquè si el que vol és fidelitzar clients ha de generar una bona experiència d’usuari, no val només amb aconseguir que la gent se subscrigui», afegeix. Entre els grans desafiaments estarà la gestió de l’overbooking.