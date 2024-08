Girona torna a registrar un nou rècord de recaptació d’impostos

La recaptació de l’Agència Tributària continua batent rècords a les comarques gironines. Si durant el primer semestre del 2023 es va superar per primera vegada la barrera dels 1.000 milions d’euros, enguany les xifres tornen a marcar un nou màxim històric a la demarcació.

Entre gener i juny la recaptació va ser un 5,6% superior a la registrada en el mateix període de l’any passat. En concret, els ingressos van passar de 1.075 milions d’euros en el primer semestre del 2023 a més de 1.136 milions en els mateixos mesos d’enguany, segons les darreres dades de l’Agència Tributària. L’increment, però, és inferior al registrat l’any passat, quan interanualment els ingressos van augmentar un 20,6%.

Amb aquesta xifra, que suposa el rècord de recaptació de l’Agència Tributària a la demarcació, per primera vegada els ingressos fiscals del primer semestre d’un any superen els 1.100 milions d’euros des d’almenys el 2007, primer exercici del qual Hisenda té dades publicades.

Tanmateix, aquest increment és inferior al comptabilitzat a nivell estatal i al conjunt de Catalunya. A Espanya, els ingressos de l’Agència Tributària se salden amb 122.589 milions fins al juny, un 10,4% més que fa un any, d’acord amb els balanços oficials que publica mensualment aquest organisme, que s’encarrega de cobrar els principals impostos de gestió estatal, encara que després una part dels mateixos es redistribueixi cap als governs autonòmics i els ajuntaments. A Catalunya, la recaptació s’enfila fins als 23.847 milions, un 7,9% més que en els primers sis mesos del 2023.

Més recaptació d’IRPF

Per tributs, l’import recaptat més gran a la província de Girona correspon a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que arriba als 545 milions en aquests sis primers mesos del 2024, un 9,6% més que l’any 2023, una xifra per sobre de la mitjana a la demarcació. Un resultat que es podria atribuir a l’increment de l’ocupació -gran part dels ingressos per aquest impost són les retencions a les nòmines-, a més de la millora de les pensions, però també a l’increment dels pagaments pel desemborsament de dividends i els interessos dels productes financers i, fins i tot, per la pujada dels lloguers, que suposa més guanys per als propietaris.

Més de 400 milions d’IVA

Per darrere se situa l’IVA, amb 431 milions d’euros i un augment del 3,6%. En aquest sentit, cal recordar que la dada reflecteix l’IVA que cobren les empreses domiciliades a Girona -sigui on sigui que han fet la venda- i no les que paguen els consumidors de la zona. En altres paraules, la diferència es pot explicar per la millor evolució de moltes empreses de la província, per exemple, les vinculades al sector turístic.

Entre els grans tributs que gestiona l’Agència Tributària també destaca l’evolució de l’impost de societats, que grava els beneficis empresarials. En aquest cas, els ingressos ha pujat a 88 milions d’euros fins al juny, un 4,7% més que el mateix període de l’any passat, quan la xifra es va situar en 84 milions en els sis primers mesos de l’any.

Per la seva banda, l’impost sobre la renda dels no residents augmenta la seva recaptació un 5,5%, fins als 19 milions d’euros, mentre que es redueixen els procedents del Trànsit Exterior, que graven el pas de mercaderies, i que cauen un 52,7%, fins a 1,7 milions. Finalment, els impostos especials també cauen respecte a l’any passant, un 15%, amb una recaptació de 34 milions d’euros a les comarques gironines.

