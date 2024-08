El lloguer d’autocaravanes es manté estable després del «boom» postcovid

Un dels efectes del desconfinament durant la pandèmia de covid-19 va ser l’increment dels lloguers d’autocaravanes i campers, un sector del turisme que va veure disparada la seva demanda i on els ciutadans van trobar l’oportunitat de viatjar sense restriccions de mobilitat. Quatre anys després, el lloguer d’aquesta tipologia de vehicles es manté, i alguns empresaris gironins afirmen que en plena temporada alta (de mitjans de juny a principis de setembre), a vegades no poden cobrir tota la demanda.

Els mateixos empresaris també coincideixen a dir que reben tota mena de clients, des de jubilats i famílies amb criatures fins a parelles, i que el 90% són nacionals. Més concretament, la copropietària de UAU Campers, Júlia Enric, posiciona la franja d’edat dels seus clients entre els 35 i els 55 anys, i explica que «durant l’estiu, com que tenen més dies de vacances, marxen fora de Catalunya, però en temporada baixa es queden pel territori, i van, per exemple, als Pirineus». Les destinacions preferides que apareixen en boca dels gerents d’aquests negocis de lloguer són el País Basc, Cantàbria, França, Suïssa i Itàlia.

Pel que fa als preus, mentre alguns negocis els han mantingut, d’altres els han incrementat lleugerament, com és el cas de UAU Campers o Expocamping, aquest últim un 10%. Amb tot, el seu gerent afirma que «el compromís del gremi és mantenir el servei sense demanar molts diners, perquè tothom hi pugui accedir tingui els ingressos que tingui». A mode general, els preus de lloguer d’una autocaravana es mouen entre els 140-190 euros per nit durant la temporada alta, i els 90-125 euros per temporada baixa, tot i que estan molt subjectes al model de vehicle, les seves característiques i què ofereix el negoci.

D’altra banda, l’increment de la demanda no ha significat un augment de la flota de vehicles. El gerent de Koala Caravanes indica que es tracta d’un «negoci estacional. Tenim una demanda alta en dies concrets: Nadal, Setmana Santa, ponts i estiu. No surt rendible incrementar la flota perquè hi hagi quinze dies d’agost on no puguis ajudar a tothom». Per la seva banda, Júlia Enric explica que ells sí que han fet un augment gradual del nombre de vehicles, però afegeix que ha de ser un «creixement sostenible» per a fer front a la temporada baixa.

Altres sectors beneficiats

El turisme de minicaravanes també es va veure potenciat pel «boom» postpandèmia. El gerent de minicaravanes.com, Daniel Gallardo, explica que alguns dels beneficis d’aquesta mena de vehicles és que no necessiten matrícula ni haver passat la ITV.

El gerent afirma que des de la pandèmia han vist un augment de les vendes, i que reben clients de tota mena i d’arreu del país. Amb relació als preus, Gallardo indica que han incrementat degut a la inflació, però també al fet que «la qualitat de les minicaravanes ha millorat amb els anys».

Per aquells que vulguin anar un pas més enllà, existeix l’opció de camperitzar la seva furgoneta amb un disseny a mida. L’empresa Rodamon, dedicada a això, coincideix a dir que també han experimentat un increment de la demanda després de la covid-19. La seva cocreadora explica que els seus dissenys estan basats en les necessitats personals, tipus de vehicle i pressupost del client. «Llogar abans de decidir-se a fer o comprar un vehicle habitatge és una manera intel·ligent de començar», indica la gerent.

Una moda de llarga durada

Què ha impulsat aquesta tipologia de turisme? Si bé els diferents negocis coincideixen a dir que la necessitat de trobar un a manera de viatjar que permetés moure’s sense restriccions i amb el nucli familiar després de la pandèmia va ser un factor important, també creuen que n’hi ha d’altres relacionats. Des d’Expocamping i Koala Caravanes parlen del paper dels mitjans de comunicació i les xarxes socials com a eines de difusió.

Els gerents de Rodamon creuen que també ha estat el «creixement de la necessitat de viatjar amb més llibertat, sense la necessitat de fer reserves prèvies», i afageixen que «els hàbits i recursos de les noves generacions han canviat: molts no disposen de segones residències o d’una plaça fixa en càmpings».

