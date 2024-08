Catalunya obtindrà fons europeu gràcies a tres projectes per millorar els cicles de l'aigua

El pla Next Generation ha creat un munt d'oportunitats en el sector estratègic per a la recuperació i transformació econòmica dins el programa PERTE. Així doncs, diverses empreses catalanes han apostat per proposar projectes i dedicar-los una exclusivitat en matèria de sostenibilitat envers l'aigua. Terrassa ha presentat un projecte per digitalitzar el cicle integral de l'aigua i ha quedat en cinquè lloc, empatant amb el quart. Qui guanyi rebrà el fons europeu necessari per dur a terme el seu projecte. A més, Sant Pere de Ribes (Garraf) ha quedat en desè lloc dins els 50 seleccionats. Però hem de tenir molt clar que abans d'arribar a la final, han hagut de competir amb 238 projectes. Finalment, Tarragona ha apostat per un projecte dins el Consorci d'Aigües; el qual ha quedat en vint-i-dosè lloc. Així doncs, els projectes catalans per millorar l'ús de l'aigua en els temps que corren ha fet que tres projectes catalans puguin optar al fons europeu per millorar la sostenibilitat i el consum de l'aigua.

L'objectiu d'aquest PERTE, que ben aviat es complementarà amb un altre destinat a l'optimització de les xarxes de regadiu agrícola, és "millorar l'eficiència del cicle urbà de l'aigua, reduir les pèrdues i optimitzar les infraestructures de tractament d'aigües residuals", ha dit el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que és l'encarregat de gestionar aquestes ajudes comunitàries, d'un import total d'uns 300 milions d'euros.

En concret, el projecte de Terrassa, impulsat per l'ajuntament de la ciutat i Terrassa Cicle de l'Aigua, rebrà 5,571 milions d'euros per millorar l'eficiència hidràulica i energètica de tot el cicle integral de l'aigua a través de sensors i la digitalització del servei d'abastament i, també, del clavegueram", segons explicava recentment la regidora del Cicle de l'Aigua, Patrícia Reche.

Trobar un bon sistema per optimitzar l'aigua és essencial per fer front als períodes de sequera / prostooleh

La proposta tramitada per Agbar i Aigües de Sant Pere de Ribes obté una mica més de 6 milions d'euros, mentre que la del Consorci d'Aigües de Tarragona es finançarà amb 9,5 milions dels Next Generation. La llista del ministeri inclou un quart projecte amb participació catalana, que impulsa la companyia Aigües de Catalunya juntament amb Global Òmnium, la Societat d'Aigües de València i diversos ajuntaments castellonencs i valencians. Aquesta iniciativa, sufragada amb 8,9 milions d'euros, preveu diverses obres de modernització i adequació a la normativa actual.

Més d'un miler de municipis implicats

En total, aquesta segona convocatòria del PERTE del cicle de l'aigua recau en propostes que afecten, segons destaca el ministeri, a 1.155 municipis i una població de 13.171.842 habitants. "Les ajudes beneficiaran projectes que aborden la gestió de l'aigua a grans ciutats com Màlaga i Sevilla, però, principalment, es destinen a petits municipis del medi rural, beneficiant aproximadament 840 localitats amb una població inferior a 5.000 habitants". Andalusia i el País Valencià, amb set projectes cadascuna, són les regions amb més propostes escollides. Els segueixen Castella i Lleó i Galícia, amb cinc cadascuna; i Castella-la Manxa, amb quatre, i Catalunya, Extremadura i Múrcia, amb tres.