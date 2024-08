Facua obre una web al públic per a seguir dia a dia el preu dels aliments

L'oli d'oliva, però també el de gira-sol i les diferents tipologies de llet, seran objecte de vigilància diària a través de la pàgina web que ha habilitat l'organització de consumidors Facua. "És una eina perquè els consumidors puguin conèixer les oscil·lacions històriques en els preus de cada producte, comparar-los entre supermercats i descobrir quins són els que més han pujat avui, en l'última setmana i l'últim mes", ha indicat el secretari general de Facua, Rubén Sánchez.

"No és una eina per a fer la compra, sinó que serveix per a controlar diàriament l'evolució del preu de l'oli d'oliva i d'altres productes bàsics en sis grans cadenes de supermercats, que són Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor i Mercadona", ha subratllat Sánchez aquest dimarts, en la presentació de la web, a la qual es pot accedir a través de l'adreça super.facua.org.

La web, que aniran alimentant diàriament els socis de l'organització segons els canvis que vagi havent-hi en els supermercats, té previst anar incorporant noves categories en els pròxims mesos. "Es tracta d'una eina amb la qual pretenem empoderar als consumidors. L'objectiu és que tots puguem convertir-nos en vigilants del mercat i sapiguem qui, quant i quan aplica pujades de preus en els aliments", ha assenyalat Sánchez, que ha denunciat l'incompliment reiterat del ministre d'Agricultura, Luis Planas, sobre el seu compromís de fer un seguiment dels preus, en aplicació de la llei de la cadena alimentària. "Han fet el joc a les cadenes de supermercats, que li han venut la idea que estan ajustant al màxim els marges", ha denunciat.

La intenció és que a través d'aquesta pàgina web i amb la col·laboració ciutadana també es puguin detectar possibles fraus o pactes de preus entre les cadenes de supermercats, "que actuen moltes vegades com un oligopoli", ha afirmat el secretari general de Facua. A partir d'aquestes constatacions, "es podran posar en marxa denúncies i, per tant, imposar multes que ara no s'estan posant perquè l'Administració no actua", ha conclòs.