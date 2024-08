Interporc donarà suport a l'activitat ramadera en els pròxims 4 anys

Per poder dur a terme accions de promoció, així com per millorar la informació i el coneixement dels seus respectius sectors en els pròxims anys, el Consell General d'Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries (OIA) ha informat favorablement sobre les sol·licituds d'extensió de norma presentada per l'Organització Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc).

D'aquesta manera, a partir d'aquesta aprovació, Interporc desenvoluparà activitats de suport a la producció ramadera durant les properes quatre campanyes. Si segueix el pla previst, al voltant del 35% del pressupost es destinarà al suport integral a la ramaderia de porcí, un 45% per a la comercialització i defensa de la imatge sectorial, més d'un 10% per a la sostenibilitat integral i fins al 10 % per a l'administració i la gestió de les actuacions.

Recordeu que el consell general d'organitzacions interprofessionals agroalimentàries és un òrgan col·legiat adscrit al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Està integrat per representants de l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes, les organitzacions professionals agràries, les organitzacions de cooperatives agràries, les organitzacions pesqueres i les organitzacions representatives de la indústria, el comerç agroalimentari i dels consumidors.