Els morts en accidents laborals es redueixen un 60% a Girona en l’últim any

Les comarques gironines tanquen el primer semestre del 2024 amb menys morts per accidents laborals que l’any passat. Entre gener i juny fins a quatre persones van perdre la vida a la feina a Girona, menys de la meitat que en el mateix període del 2023 quan van morir 10 treballadors, una dada que suposa una caiguda de la mortalitat laboral del 60%.

Tanmateix, les dades globals de sinistralitat no milloren durant aquest 2024. En la primera meitat de l’any es van registrar fins a 5.694 accidents laborals amb baixa a la província, gairebé un centenar més que un any enrere en el mateix període, una xifra que traslladada a percentatge suposa un 1,7% més, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social.

D’aquests accidents que es van registrar en els primers sis mesos de l’any a Girona, 5.054 es van produir al mateix centre de treball dels afectats i 640 més van ser «in itinere», és a dir, van tenir lloc en el trajecte d’anada o tornada cap al lloc de treball.

El nombre de sinistres dels treballadors autònoms de la província és fins a 19 vegades més baix que el dels assalariats, segons les dades del Govern espanyol. En concret, els professionals per compte propi van declarar de gener a juny 281 accidents laborals davant dels 5.413 dels treballadors assalariats.

Per sectors, la indústria lidera el nombre d’accidents laborals durant la jornada a les comarques gironines, amb 1.462. El segueixen la construcció, amb 838 accidents i el comerç amb 548.

Prevenció «insuficient»

Segons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, recollides per CCOO, Catalunya va registrar 104.368 accidents de treball entre gener i juny de 2024, el que suposa una reducció del 0,48% respecte del mateix període de l’any passat. D’aquests accidents, 46.202 van ser sense baixa, mentre que el 55,73% (58.166) van generar una baixa mèdica i, entre els accidents amb baixa, 48.268 es van produir dins de la jornada laboral i 9.898 de camí d’anada o tornada de la feina. En total, 406 persones van resultar ferides greument i 45 van morir a causa de l’accident, segons ACN.

«Insistim en que la gestió de la prevenció continua essent insuficient. Es continuen produint accidents per causes fàcilment detectables i prevenibles que mostren el deteriorament de les condicions de seguretat, mentre augmenten els accidents greus i mortals per causes no traumàtiques i relacionats amb la pressió i les càrregues de treball, molt vinculats també a la digitalització i a les noves formes de producció», denuncien des del sindicat.

Respecte dels accidents laborals en jornada, les dades recollides per CCOO indiquen que el descens del conjunt d’accidents s’ha produït a causa de la reducció dels lleus (49.362 accidents registrats, amb una disminució del 2,87%), ja que els 289 accidents comptabilitzats com a greus suposen un lleuger increment del 0,70%. Els accidents mortals en jornada no han mostrat cap variació, amb 32 defuncions.

Per la seva part, els accidents d’anada o tornada de la feina mostren reduccions en el nombre d’accidents lleus (-0,37%, amb 9.768 casos), i també en els mortals, amb dues víctimes mortals menys que durant el primer semestre de 2023. En canvi, els greus han augmentat un 15,84%, amb 117 accidents.

En aquest sentit, el sindicat ha denunciat que les xifres «deixen un balanç preocupant» després d’haver registrat un total de 406 accidents laborals greus i de 45 persones que han perdut la vida (32 durant la jornada laboral i 13 en desplaçaments).

Segons les dades recollides, l’increment del nombre de persones que van resultar greument ferides durant la jornada laboral s’ha centrat en els sectors de l’agricultura (85,71%) i de la construcció (8,93%), mentre que a la indústria s’ha reduït un 15% i als serveis no s’ha registrat cap variació.

Subscriu-te per seguir llegint