Les empreses de llum i electricitat estaran castrades publicitàriament pel Govern

Apareixen noves mesures per tal de controlar les trucades telefòniques per fer canvi de companyia o donar-se d'alta en matèria de llum i gas. Segons fonts de El País i Noticias Trabajo, el Reglament General de Subministrament i Contractació que es troba recollit en el Reial decret del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, vol que a partir d'ara, sigui el consumidor qui contacti amb les empreses si vol donar-se d'alta o vol canviar l'empresa de serveis de la llar o oficina.

Oferint aquesta nova opció, el Govern adaptaria el seu reglament al qual es requereix des de l'àmbit europeu. A més, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va oferir un informe sobre els mercats de gas i electricitat al Govern, per tal d'aconseguir dits canvis, ja que hi havia una petició molt fervent per part dels consumidors.

El Reglament General de Subministrament i Contractació

Segons l'article 13, l'empresa no podrà dur a terme estratègies de màrqueting i publicitat per a la contractació dels seus serveis, si el consumidor, prèviament, no ha sol·licitat dita informació. Aquí entra la publicitat telefònica.

Ara el consumidor serà qui decideixi la publicitat que rep / wirestock

Com bloquejar les trucades, mentrestant

Per tal d'evitar aquestes trucades fins que aquesta nova modificació aparegui al Reglament, podem entrar a la llista Robinson i allà donar les nostres dades i seleccionar quines notificacions (publicitat) volem deixar de rebre. Aquest servei és gratuït.