La població activa sènior es dispara a Girona un 44% en l’última dècada

El mercat laboral gironí veu com l’envelliment de la població es fa notar. El nombre de persones amb 55 anys o més que formen part de la població activa s’ha incrementat fins a un 44,2% en l’última dècada a les comarques gironines, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al segon trimestre de l’any.

Els sèniors (majors de 55 anys) ja suposen el 20% de les persones que tenen feina o la busquen a la província de Girona, davant del 15% de fa una dècada. Actualment de les 430.700 persones que formen part de la població activa gironina 86.100 superen els 55 anys, el 2014 aquesta edat la superaven 59.700 persones de les 395.400 que tenien feina o la buscaven a la província.

L’envelliment de la població també es fa notar al mercat laboral espanyol. Així, la representació dels sèniors entre les persones que tenen edat per treballar té un pes creixent, avui del 21%, davant del 13,6% de fa una dècada i el 10% de fa vint anys. El 2024, per primera vegada, les persones actives més grans de 55 anys superen els 5 milions (5.089.500) a Espanya, un 63% per sobre de la xifra de fa deu anys (3.114.300) i un 146% més que fa dues dècades (el 2004 hi havia 2.071.900 persones més grans de 55 anys en actiu), segons un informe publicat per la Fundació Adecco.

Per comunitats autònomes, Castella i Lleó (25,8%), Astúries (24,3%) i Cantàbria (23,4%) són les regions amb la força laboral més envellida, registrant una major proporció de persones majors de 55 anys. Catalunya no se situa lluny d’aquestes xifres i amb 859.300 persones que superen aquesta edat i tenen feina o la busquen, el 20,4% sobre el total de població activa.

Al costat contrari se situen les Balears (18,3%), Múrcia (19,1%) i Andalusia (19,6%). En qualsevol cas, a totes les comunitats autònomes la proporció de força laboral sènior va en augment i frega el 20%.

Per les províncies, Àvila (28,9%), Terol (28,2%) i Zamora (27,8%) lideren el rànquing a Espanya. La resta de demarcacions catalanes registren mitjanes molt inferiors a la de Girona, amb només una excepció, Barcelona amb un 21%. A Tarragona els sèniors suposen el 18,7% de les persones que tenen feina o la busquen i a Lleida el 16,9%, segons les dades d’Adecco que prenen com a referència l’Enquesta de Població Activa corresponent al segon trimestre del 2024.

Prejudicis i estereotips

El director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero, considera que tot i que el procés d’envelliment ha agafat velocitat de creuer i té un gran impacte al mercat de treball «es tracta d’un segment de la població que afronta grans prejudicis i estereotips al mercat laboral que els poden conduir a la inactivitat, a l’atur de llarga durada, a jubilacions forçoses i anticipades o a un risc d’exclusió i/o pobresa més gran». «Tot un contrasentit, tenint en compte que l’edat de jubilació tendeix a l’alça, i la contribució sènior és clau per a la competitivitat del país», afegeix.

De fet, Mesonero, reclama «desterrar els prejudicis i estereotips que dificulten l’accés a l’ocupació de les persones més veteranes, a les quals s’associa amb obsolescència o menor flexibilitat».

D’altra banda,explica que l’envelliment trunca les perspectives de reemplaçament generacional, i és urgent apostar per la «qualificació de la ciutadania com a política tractora del país». «Hi ha un problema de sincronització entre la formació dels treballadors i els requisits de les empreses, que dispara la taxa d’atur, quan, alhora, les empreses no aconsegueixen cobrir les vacants. És urgent actuar, mitjançant polítiques actives de treball, per corregir aquest desajust estructural», adverteix. n

