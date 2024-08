El programa Incorpora facilita més de 600 contractacions a Girona

Durant el primer semestre de 2024, el programa Incorpora de la Fundació «la Caixa» ha facilitat més de 600 contractacions de persones amb discapacitat o en situació de risc d’exclusió social a Girona, gràcies a la col·laboració de més de 300 empreses, de les quals 127 s’hi han sumat per primera vegada, i ha contribuït a impulsar gairebé 30 nous negocis. «Aquesta dada il·lustra la intensa tasca de sensibilització que fan els tècnics del programa per fer créixer el nombre d’empreses que identifiquin en el programa Incorpora una oportunitat per expressar el compromís amb la no-discriminació i la igualtat d’oportunitats i crear entorns laborals cada cop més diversos i inclusius», remarquen en un comunicat.

Del total de les 633 insercions a llocs de treballs aconseguides, 324 han estat de dones, i 309, d’homes. A més, 126 han estat de persones amb alguna discapacitat, i 507, de persones en risc o en situació d’exclusió.

«Aconseguir una feina va molt més enllà d’un contracte laboral. El major assoliment del Programa Incorpora és que les persones en situació de vulnerabilitat millorin el seu benestar, ampliïn la seva xarxa social i gaudeixin d’un projecte de vida autònom. I això és possible gràcies a l’aliança entre les entitats socials i el teixit empresarial, units pel compromís de generar impactes positius per a les persones i contribuir a una societat més inclusiva», assegura el subdirector general de la Fundació «la Caixa», Marc Simón.