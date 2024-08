La nova estafa en línia: el 'keylogging'

L'aparició de noves estratègies per estafar en línia està en auge. I és que com que també hi ha més seguretat en línia, els lladres han de buscar ciberatacs més durs per poder endur-se el botí de les seves víctimes. En aquest cas us venim a explicar aquesta nova estafa: el 'keylogging'. Aquest ciberatac consisteix a realitzar un pishing. Quan la víctima fa clic sobre l'enllaç, s'instal·la un programari maliciós al dispositiu de forma immediata. Així doncs, després ja et poden buidar el compte bancari d'una forma ràpida i eficaç.

Quan el virus s'ha instal·lat, aquest robarà informació personal de l'usuari mitjançant el monitoratge de les pulsacions de les tecles del dispositiu i esbrinar les claus.

El 'keylogging'

El programari maliciós arriba al dispositiu de la víctima després que aquesta se l'hagi descarregat amb enganys i atenent el que se li demana en missatges de correu electrònic, SMS o trucades que li arriben.

La perillositat d'aquest programari augmenta per com resulta de difícil detectar-lo una vegada que ja ha infectat un dispositiu, fins i tot per als antivirus.

És important que tinguis un bon antivirus / rawpixel.com

Prevenció contra el 'keylogging'

Com sempre, la precaució i, fins i tot, la desconfiança sol ser la millor eina de prevenció amb què compten els usuaris davant de qualsevol intent de ciberatac. A més, d'aquesta regla bàsica podem prendre les precaucions següents: activar l'autenticació de dos factors, utilitzar contrasenyes segures, actualitzar el programari, romandre alerta a correus electrònics sospitosos i no clicar ni descarregar enllaços o arxius de remitents desconeguts, revisar les transaccions bancàries i utilitzar teclats virtuals i gestors de contrasenyes.