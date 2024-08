Els hotels gironins assoleixen un nou rècord amb quasi 600.000 turistes al juliol

Els hotels gironins continuen batent rècords. Després d’allotjar més turistes que mai en la primera meitat de l’any, ara registren el millor juliol de tota la seva història. Durant el setè mes del 2024 han rebut fins a 595.471 turistes, la xifra més alta mai registrada en tota la sèrie històrica en el mes de juliol, que es remunta fins al 1999, segons les dades provisionals de Conjuntura Turística Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En comparació amb l’any passat -la segona xifra més alta de tota la sèrie històrica- el nombre de viatgers que s’han allotjat als hotels de les comarques gironines ha crescut lleugerament, un 0,8%, amb gairebé 5.000 persones més. Els turistes estrangers lideren el nombre de visitants, amb 394.905 persones, un 8,8% més que fa un any. En canvi, els visitants amb residència a l’Estat baixen un 11,9%, amb 200.566 turistes, 27.000 menys que el 2023.

Si tirem la vista enrere una dècada, els visitants als hotels s’han incrementat un 32,3%, mentre que si ens fixem en el primer any de la sèrie històrica, el 1999, els turistes han crescut un 52,2%.

Les pernoctacions augmenten un 6,1% respecte al juliol de l’any passat, amb un total de 2.228.960. Tanmateix, no suposa la xifra més alta de tota la sèrie història. El rècord es remunta just a l’inici d’aquesta, l’any 1999, amb 2.255.801 pernoctacions, un 1,2% més que enguany.

Menys turistes a Catalunya

Per la seva banda, els hotels catalans han allotjat 2.531.714 de persones al juliol, un 1,25% menys si es compara amb el mateix mes de 2023. D’aquesta manera, es trenca una dinàmica ascendent en un setè mes de l’any, després de la caiguda patida al sector el 2020 (758.997 viatgers). Tot i així, es tracta del segon millor registre de la sèrie històrica. En canvi, les pernoctacions pugen un 2,1%, fins als 8.288.156 milions, i mantenen la línia ascendent iniciada en un mes de juliol el 2021. La xifra és la segona més alta de la sèrie històrica, per darrere de la de 2017 (8.450.255), segons ACN.

El grau d’ocupació per places ha estat del 73,82% al juliol, un guarisme molt semblant a un any enrere (73,10%) i al mateix mes de 2019 (73,68%). Pel que fa a l’estada, els clients s’han allotjat de mitjana 3,27 dies, per sobre dels 3,16 de 2023, però per sota dels 3,35 de fa cinc anys.

Catalunya va ser el segon destí preferit hoteler al juliol tant per als residents a l’estat espanyol (14,6%) com per als estrangers (21,1%). Barcelona, juntament amb Madrid i Calvià, van ser les ciutats amb més pernoctacions de tot l’Estat.

