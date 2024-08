L’app gironina per comprar vols amb un descompte del 80%

«Jo m’he trobat vols on només anàvem quatre persones en tot l’avió», assegura el director i fundador del projecte No.Flights, Alejandro Ogando. Aquesta situació, que ha vist com s’ha repetit en més d’una ocasió, relata, va propiciar la seva aventura empresarial. «Aproximadament un 23% dels seients dels avions no es venen. Estem parlant que més de dos milions de seients diaris volen buits», afirma.

El 2022, Ogando, juntament amb quatre socis, va començar a treballar en el projecte No.Flights, una iniciativa que neix a Girona i que té com a objectiu oferir descomptes en els bitllets d’avió de fins al 80%. La intenció de la companyia, que espera poder comercialitzar bitllets a principis de l’any que ve, és que els descomptes oscil·lin entre el 60% i el 80%.

«Volem oferir el preu del vol quan és més barat,és a dir, si pots comprar un bitllet en algun moment per 7 euros aquest és el preu mínim en l’aerolínia, aquest és el preu que volem oferir, perquè ells també guanyin», detalla el fundador de No.Flights.

L’aplicació, quan estigui operativa, vendrà bitllets d’avió de 4 a 24 hores abans de la sortida del vol. A més, la plataforma oferirà la possibilitat de comprar un bitllet de tornada amb una tarifa preferencial, és a dir més econòmica.

Pujades i baixades de preu

Alejandro Ogando relata que oferir vols amb un ampli descompte és interessant tant per aquell públic que vulgui fer plans d’oci d’última hora -principalment un públic jove- però també per aquells que per diferents motius han d’agafar un vol amb poc marge i, per tant, poden trobar a No.Flights descomptes per adquirir els bitllets.

«El preu va canviant, té pics alts, pics baixos, però en l’últim mes, abans de la sortida, el preu puja, i els últims dies puja més, encara que hi hagi seients buits. En les últimes 24 hores, dels seients buits com a molt es venen un 1%. És a dir, en un avió que té 200 places, com a molt, vendrà dues places. Pot haver-hi algun dia que vinguis més o menys, però està entre aquestes xifres», explica el fundador de l’aplicació gironina. Tot i això, el preu sempre creix en les darreres hores, «s’aprofiten de la necessitat de la gent, se t’ha mort un familiar i hi has de volar per necessitat, o l’empresa et paga el viatge perquè tens una reunió», exposa. Malgrat tot, el percentatge de venda de les darreres hores es manté en l’1%.

La possibilitat d’oferir bitllets a baix cost les últimes hores abans de l’enlairament de l’avió no només pot ser beneficiós per l’usuari, també per a la companyia, que podria incrementar considerablement aquest percentatge de vendes les ultimes 24 hores, a més de ser més sostenible, aprofitant al màxim cada vol, explica el fundador de No.Flights.

Tot i això, algunes companyies no estan d’acord amb aquesta iniciativa. «Hi ha empreses que pensen una mica diferent sobre com hauria d’actuar en el mercat. És important ser conscients de la contaminació i que tinguin el màxim de passatges possibles, té un sentit més lògic», diu el director del projecte. «Les aerolínies venen com a molt un 1% o un 2% d’aquests seients buits, doncs han d’entendre que no s’han de sentir atacades, al contrari, volem ajudar, volem incentivar i estem donant una oferta al nou mercat», afegeix.

L’aplicació treballarà amb aerolínies associades, actualment ja compten amb una i està negociant amb set companyies més per tal d’arribar a acords i poder oferir descomptes en els bitllets a través de l’aplicació.

Les rutes

No.fligths funcionarà amb un menú on es podran veure totes les rutes disponibles amb descompte que tinguin vols en les pròximes hores. «Evitarem rutes de capacitat. Per exemple, un Barcelona-París, si normalment aquesta ruta va al 98% o al 99% de capacitat, nosaltres no la treballaríem encara que tingués seients lliures al moment, perquè aquestes rutes no tenen un sentit per nosaltres ni per l’aerolínia», relata Ogando. «Nosaltres busquem, per posar-te un exemple, un Barcelona-Bordeus,perquè aquesta ruta pot tenir un 60%», explica.

En un primer moment, la intenció de l’empresa és vendre vols dintre de la Unió Europea, dins de l’espai Schengen «perquè no hi ha cap tipus de problema». A més també treballen en vols interns a diferents països. «Sempre són vols interns o vols que hi hagi conveni en què no necessites un vol de sortida», diu el fundador de l’aplicació. Tot i que en un primer moment la intenció és treballar dins d’Europa, no descarten operar a parts d’Àsia o d’Amèrica tot i que siguin d’una manera interna.

NowFly

Paral·lelament, l’empresa ha creat també una altra iniciativa, NowFly, una aplicació dissenyada per reservar seients en vols exclusius a preus accessibles. L’app, que començarà a funcionar a l’octubre, tindrà la seva base operativa a Girona i aprofitarà els vols de posicionament d’avions exclusius que volen buits donant així accés als seients lliures.

«Hi ha moltes aerolínies que estan contractades per portar un vol d’un empresari, per exemple, de Girona cap a París, i ells tenen l’avió a Madrid, i l’han de volar per buscar aquest empresari a Girona i portar-lo cap a París. Però el vol de Madrid-Girona vola buit», explica Ogando.

