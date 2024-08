Un supermercat s'avança i abaixa el preu de l'oli d'oliva abans que els altres

El mercat de l'oli d'oliva fa mesos que està en crisi: amb una pronunciada sequera que ha afectat durament la producció i uns preus en constant augment la combinació de factors com l'escassetat de les collites, els efectes del canvi climàtic i les estratègies agressives d'alguns actors han posat en serioses dificultats a aquest mercat.

En aquest context, les pluges recents i les expectatives d'una millora de la producció d'oliva han accelerat l'onada optimista que ja començava a despuntar sobre la conversa sobre l'oli d'oliva a Espanya. El darrer informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha apuntat en aquesta direcció sobre una possible estabilització i reducció dels preus de l'oli d'oliva en un futur pròxim.

La situació del mercat de l'oli d'oliva o només ha estat motiu de preocupació per als productors: també per als consumidors, que s'han vist obligats a reduir la despesa o a canviar els hàbits per accedir a opcions més econòmiques davant del seriós impacte a les butxaques.

En les últimes prediccions, l'OCU ha llançat una mica de llum sobre aquest mercat desolat: segons han explicat, s'espera que gràcies a les pluges recents que han revertit mínimament la situació d'estrès hídric imperant a Andalusia i Catalunya, els preus de l'oli d'oliva comencen a estabilitzar-se i fins i tot a baixar els mesos vinents.

Baixada de preus

De la mateixa manera que l'encariment de les matèries primeres i l'escassetat d'oliva va produir un efecte 'campi qui pugui' que va portar productors i distribuïdors a apujar ràpidament els preus, amb aquesta situació podria passar una cosa semblant: i és que davant les campanes de baixada de preus de l'oli d'oliva, sembla que s'entreveu una incipient carrera per ser el primer comerç que aconsegueixi recollir la recuperació del consum al voltant d'aquest producte.

Alcampo ha situat els preus de l'oli de cinc de les marques entre els 6 i els 8 euros, més barats que la resta de supermercats que se situen entre 8,5 euros i 9,5 euros el litre encara.