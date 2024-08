Les mesures de la Unió Europea per combatre les "subvencions deslleials" de la Xina

Hi ha hagut certa problemàtica envers diversos subsidis, quan parlem de la Xina i la Unió Europea. Així doncs, i segons l'estudi que s'ha dut a terme, la marca de vehicles Tesla pot arribar a ser sotmesa a un aranzel d'un 9%, segons la Comissió Europea. Durant aquest mes d'agost, s'ha estat debatent què fer al respecte. I és que, el passat dimarts es va presentar aquesta proposta d'esborrany a la CE. En aquest document es donen tarifes inferiors a les esmentades inicialment per a fabricants xinesos com BYD, Geely o SAIC. A més, es proposa que els aranzels no siguin aplicats de forma retroactiva. Aquesta mesura seria efectiva pels cotxes produïts en territori xinès. Aquesta mesura no entrarà en vigor fins que s'accepti pels estats membres; els quals tenen fins al 30 d'octubre per decidir si recolzen aquesta política proteccionista. Aquesta proposta s'ha dut a terme per fer front als moviments xinesos dels últims mesos en matèria d'aranzels.

La Comissió Europea ha confirmat que el gravamen a BYD serà del 17%, del 19,3% a Geely, i del 36,3% a SAIC. En tots aquests casos, diverses dècimes per sota dels primers anuncis que va fer quan va plantejar les mesures. Altres fabricants que han cooperat amb els serveis comunitaris durant la investigació afrontaran un aranzel del 21,3%, tres dècimes més que a la primera proposta, mentre que la resta que no han col·laborat estaran sotmesos al percentatge més alt de 36,3%, una rebaixa també respecte a l'aranzel màxim que va posar la Comissió Europea sobre la taula el juny del 38,1%. Aquests drets se sumaran, a més, al 10% que la Unió Europea ja percep de manera general de les importacions de vehicles elèctrics de bateria.

Com a novetat, Brussel·les ha anunciat que fixarà un aranzel del 9% a Tesla per la seva producció a la Xina després de completar un examen específic que la companyia d'Elon Musk va sol·licitar en el marc del procés de recerca. Si escau, el gravamen més baix que l'aplicat a firmes xineses, és perquè Tesla compta amb una estructura empresarial més senzilla a la Xina i no s'autofinança com sí que passa amb altres empreses del sector que es beneficien d'avantatges que concedeixen les autoritats del país. En el cas de 'joint ventures' entre fabricants europeus i xinesos s'aplicarà l'aranzel previst per a les empreses asiàtiques a les quals estiguin vinculades.

Tesla haurà d'abonar uns aranzels del 9% a la Unió Europea per la fabricació de vehicles a la Xina / usertrmk

Investigació de nou mesos

Els serveis comunitaris van activar la vigilància de les importacions per estudiar mesures després d'observar entrades "massives" de gairebé 200.000 vehicles entre l'octubre del 2023 i el gener del 2024, cosa que representa un increment de l'11% en comparació del mateix període de l'any anterior, en termes de mitjana mensual, i del 14% en comparació del període equivalent entre octubre de 2022 i gener de 2023.

La Unió Europea va concloure el juliol passat, després de nou mesos de recerca, que els vehicles elèctrics xinesos es beneficien de "subvencions deslleials" que estan causant "una amenaça de perjudici econòmic" als productors europeus. Després de conèixer les mesures provisionals fixades el 4 de juliol, Pequín va advertir de represàlies comercials. De fet, abans, fins i tot, que la UE imposés els aranzels provisionals als cotxes xinesos, la Xina va anunciar una investigació antidumping contra les importacions de porc europeu. De tota manera, la resposta comunitària genera dubtes entre alguns socis, com Alemanya o Suècia, que tenen por de les conseqüències d'una guerra comercial amb el gegant asiàtic, però és vista amb bons ulls per altres com Espanya i França.

Tot i això, Brussel·les insisteix que està "oberta" a trobar una solució “alternativa” amb Pequín, sempre que, subratllen les fonts, aquesta sigui “eficient” i doni una “solució” als problemes que la UE ha identificat després d'una “investigació exhaustiva” als subsidis xinesos que va començar fa gairebé un any i que la Comissió assegura que ha estat molt “transparent” en tot el procés.