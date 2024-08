Estudiants de la UdG proposen "una pluja d'idees" per reformar el carrer de la Indústria d'Anglès quan obri la variant

Els estudiants del grau d'arquitectura de la Universitat de Girona (UdG) han plantejat "una pluja d'idees" per reformar el carrer de la Indústria d'Anglès una vegada hi hagi la variant oberta. Per aquesta via actualment hi passen molts vehicles pesats cada dia però es preveu que a partir de la tardor es desviïn tots per la variant que s'està acabant de construir al municipi. Això obre "una oportunitat" per reformar el carrer, segons explica el professor de la UdG, Pau Ventura. La majoria de propostes plantegen eixamplar les voreres, transformar el carrer amb una plataforma única sense separació entre carril i voreres i suprimir un sentit de la marxa.

L'assignatura de Projectes Urbans del grau d'arquitectura de la Universitat de Girona cada any planteja als estudiants "ordenar o transformar" alguns municipis a partir d'oportunitats que hi haurà reals de canvi. Enguany, els professors han decidit fer-ho a Anglès, on a la tardor es preveu que s'obri la variant. El professor de l'assignatura, Pau Ventura, explica que el municipi tindrà una oportunitat important de transformar el carrer de la Indústria ja que es preveu que uns 5.000 vehicles al dia (sobretot camions) deixin de circular-hi.

Ventura ha detallat que en base a aquesta situació, van encarregar als estudiants que miressin com podien transformar aquest "eix vertebrador" d'Anglès una vegada el carrer de la Indústria perdi la utilitat de travessera urbana i esdevingui un carrer més. Per fer-ho, van repartir els estudiants en grups i en els seus projectes havien d'incloure una part de terrenys públics i una altra de privats.

Un "eix d'unió"

A més, Pau Ventura explica que l'ajuntament els va parlar de la manca d'habitatge per a joves i per això, els estudiants havien de plantejar solucions a aquesta problemàtica en els seus projectes. Jordi Garcia, Georgina López i Anna Mateu són tres dels estudiants que van participar en aquesta assignatura. Ells tres van plantejar una solució perquè el carrer de la Indústria fos "un eix d'unió" entre les dues parts del poble, que consideren dividit per la via que encara ara funciona de carretera. La idea és connectar el casc antic, situat a la part dreta, amb la nova zona de creixement d'Anglès, a l'esquerra del carrer.

Per fer-ho, els tres estudiants van proposar ampliar les voreres del carrer de la Indústria i també eliminar un dels sentits de la marxa per a vehicles. A més, el carrer passaria a ser de plataforma única per fer-ho més amable per als vianants.

Per altra banda, el grup posava sobre la taula la necessitat de canviar la ubicació del mercat setmanal. Garcia detalla que els estudiants han volgut "donar un espai preparats per posar-hi les parades". Per això plantegen l'opció d'instal·lar una zona porxada que faci l'espai més amable i ben condicionat. Aquesta ubicació permetria acabar amb "els canvis freqüents" de lloc que ha tingut aquest mercat. A més, això facilitaria aquesta connexió entre les dues parts del municipi i fomentaria la relació social entre els habitants i la promoció comercial dels establiments que hi ha en aquella zona.

D'una zona de pas a un "espai per estar-hi"

Un altre grup que va participar en aquest projecte és el format per Carles Bermúdez, Anna Taulera i Aina Valls. En el seu cas van detectar que el carrer de la Indústria era una "zona de pas" i per això apostaven per crear "espais per estar-hi" i crear una comunitat entre els veïns. Per això van analitzar el carrer de la Indústria i d'altres del voltant per fer "una xarxa de carrers" que s'unien i connectaven diversos punts d'afluència dins d'Anglès.

A més, en el carrer de la Indústria també van apostar per crear una plataforma única, eixamplar les voreres i eliminar un dels carrils de circulació. També plantejaven incloure més vegetació i mobiliari urbà per fer aquest espai més amable pels veïns.

Idees per a l'ajuntament

Una vegada els estudiants van acabar el seu projecte, el van presentar a l'Ajuntament d'Anglès perquè aquest incorpori algunes de les idees en una futura remodelació urbanística de la zona. Els estudiants asseguren que la resposta va ser positiva. "Jo crec que en general els va agrada", apuntava Jordi Garcia. Bermúdez també afegeix que el govern local els va agrair "les idees fresques" que proporcionaven i que veien factible alguna proposta.

Ara, l'encàrrec dels estudiants s'ha acabat i la pilota queda en mans de l'Ajuntament d'Anglès. De moment, el consistori es troba immers en un procés de definició d'aquest carrer en un conjunt de trobades que fa amb veïns i comerciants. Malgrat tot, l'alcalde d'Anglès, Jordi Pibernat, apunta que el principal escull per tirar els projectes endavant és sobretot econòmic, ja que suposa una inversió important que afecta a diversos carrers de la zona.