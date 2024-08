El lloguer s’encareix més d’un 13% a les comarques gironines en un any

El preu per accedir a un habitatge de lloguer a les comarques gironines continua considerablement per sobre de l’any passat. Segons dades del portal immobiliari Fotocasa, arrendar un habitatge a la província de Girona és un 13,5% més car que fa un any. De fet, Girona és una de les províncies de tot Espanya on més s’ha incrementat el preu del lloguer. Només la superen Palència (25,1%), Astúries (17,9%), Conca (17,7%), Àvila (15,9%), Madrid (15,6%) i Càceres (13,6%).

Si ens centrem en Girona ciutat, el lloguer també s’ha encarit aquest mes de juliol respecte al setè mes del 2023, en concret un 17,4%. Ciudad Real capital (31,4%) i Santa Cruz de Tenerife (21,2%) són les úniques capitals de província que registren pujades superiors a la de Girona.

Tanmateix, el preu s’ha moderat respecte al mes de juny. Al conjunt de les comarques gironines el lloguer ha baixat un 4,2% en comparació amb el juny, mentre que a Girona ciutat la caiguda ha estat del 6,1%.

A Espanya el preu de l’habitatge de lloguer cau un 0,5% en la variació mensual i puja un 8,6% en la variació interanual.. Aquest increment interanual és el segon més alt detectat en els dotze últims mesos. A Catalunya el preu s’ha enfilat un 5,3% en l’últim any.

«El preu del lloguer segueix en nivells màxims de manera generalitzada. De fet, 15 de les 17 comunitats autònomes assoleixen rècord en el preu de l’arrendament. A més, per primera vegada a la història, el preu del lloguer ja sobrepassa la barrera tàcita dels 1.000 euros mensuals de mitjana», exposa María Matos, directora d’estudis i portaveu de Fotocasa. «Després de dos anys consecutius d’increments molt significatius i després d’haver presentat l’acceleració més brusca de la història, el preu del lloguer és més alt que mai. «La raó principal recau en la contracció d’oferta disponible que ha patit en els darrers exercicis, del voltant del 30%, unida a la intensa demanda que augmenta pel fet que en aquests moments és la principal via de solució habitacional per accedir a l’habitatge», afegeix.