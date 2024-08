Air China recupera la ruta entre Barcelona i Shanghai amb tres freqüències setmanals

L’aerolínia Air China va recuperar aquest dimarts la connexió directa entre Barcelona i Shanghai, amb la qual cosa l’aeroport del Prat suma ja un total de 53 destinacions intercontinentals, la xifra més alta de la seva història. Es tracta d’una ruta que va quedar suspesa per la pandèmia de covid fa quatre anys i que l’aerolínia xinesa ara recupera amb tres freqüències setmanals (dimarts, dijous i dissabte). Cada vol tindrà capacitat per a 311 passatgers, amb horaris especialment pensats per a empresaris.

Així, el vol s’enlairarà des del Prat a les 12.40 hores per arribar al Shanghai Pudong Airport (PVG) a les 06.50 hores del matí de l’endemà. Els vols de tornada surten de la ciutat xinesa a les 00.45 hores de la matinada per aterrar a la capital catalana a les 08.05 del matí del mateix dia.

El cònsol general de la República Popular de la Xina a Barcelona, Hu Aimin, va recordar que la ciutat té quatre connexions amb ciutats xineses (Pequín, Shenzhen, Hong Kong i Shanghai) i va confiar que la recuperació dels «vols directes atragui més inversions» a Catalunya.

Tant el vicegerent a la Unió Europea d’Air China, Feng Wu, com el director general a Barcelona d’Air China, Zhao Haixing, van explicar que la ruta s’operarà amb un Airbus A350-900 i que l’avió tindrà wifi i sistemes d’entreteniment, a més de seients més amples.

En la inauguració del servei van ser també presents el secretari general de la Delegació del Govern a Catalunya, Simón Pérez; el nou secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el tinent d’alcalde d’Economia de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, a més del vicepresident de la Cambra de Barcelona, Miquel Martí, i la cap del gabinet de direcció de l’Aeroport de Barcelona, Vanessa Requena.

Amb aquest, l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat compta amb 21 vols al continent americà, set a Àsia, vuit a l’Orient Mitjà i 17 a l’Àfrica. A més, amb Cancún (Mèxic), Punta Cana (República Dominicana) i Cap Verd es desenvolupa una operativa puntual, segons dades facilitades per Aena a Europa Press.

La recuperació de la ruta amb Shanghai era una de les prioritats que el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) s’havia proposat en el seu pla estratègic 2024-2025, juntament amb altres destinacions com Lima, Nova Delhi, Tòquio i Hong Kong, aquesta última ja recuperada.

Suport de la Generalitat

Durant la inauguració d’ahir, Simón Pérez va afirmar que aquest destí és molt important per a Catalunya i per a Barcelona, i va detallar que la ciutat ha «de tenir unes instal·lacions adequades» per portar a terme rutes intercontinentals. En representació de la Generalitat, Nadal va mostrar el suport de l’Administració a la nova ruta i a futures noves connexions amb Àsia.

Jordi Valls va dir que és «una necessitat» econòmica que la infraestructura sigui capaç de tenir més vols de llarg radi directes, i ha defensat que el debat és aquest i no ampliar o no l’aeroport. Requena ha celebrat que la nova ruta «reforça els vincles» entre les ciutats i les infraestructures, que al seu parer són claus per a l’economia. I per a Miquel Martí la recuperació del destí és un símptoma de la millora de l’economia catalana i contribueix a fer de l’aeroport un hub intercontinental.