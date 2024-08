La demanda de pisos compartits es dispara a Girona però l’oferta s’estanca

Trobar una habitació a un pis compartit a Girona és cada vegada més difícil. La demanda s’ha incrementat fins a un 38% durant el segon trimestre del 2024 en comparació amb l’any passat, una xifra molt superior a la registrada al conjunt d’Espanya, on la demanda s’ha enfilat un 15%. A més, l’oferta a la ciutat s’ha mantingut pràcticament invariable durant els darrers 12 mesos, ha crescut només un 2%, molt lluny de l’augment a l’Estat, que ha estat del 29%, segons un informe publicat pel portal immobiliari Idealista.

Tot i això, el preu no ha patit grans variacions en l’últim any. De mitjana, llogar una habitació a un pis compartit a la ciutat de Girona costa 392 euros, un 3% més que fa un any. Al conjunt de l’Estat, el preu també s’ha incrementat un 3% i se situa en els 400 euros mensuals.

Si tenim en compte les darreres dades d’Idealista pel que fa al preu del lloguer, el metre quadrat a Girona costa de mitjana 12,3 euros. Per tant, llogar un pis d’uns 60 metres quadrats suposa un desemborsament de més de 730 euros mensuals, un 86,2% més car que llogar una habitació a un pis compartit.

Oferta a l’alça

Girona és una de les poques ciutats de tot l’Estat que ha vist com s’ha estancat l’oferta d’habitacions. En aquests moments hi ha més oferta d’habitacions disponibles en comparació amb l’any anterior a totes les capitals de província, excepte a sis: Sòria, Palma, Palència, Bilbao, Lugo i Segòvia. El major increment d’oferta s’ha produït a Logronyo (155%).

Entre els mercats més dinàmics, la pujada més gran de l’oferta disponible s’ha donat a València, on l’estoc d’habitacions és un 76% més elevat que fa un any. El segueixen Màlaga (29%) i Barcelona (26%), Sevilla (24%), Sant Sebastià (9%) i Madrid (6%).

Barcelona és la ciutat amb lloguers d’habitacions més cars d’Espanya, ja que arriben als 565 euros mensuals de mitjana. El segueixen Palma i Madrid (500 euros a les dues ciutats) i Sant Sebastià (450 euros).

Jaén i Palència són, en canvi, les ciutats més econòmiques per llogar una habitació: 210 euros mensuals i 217 euros al mes respectivament. Zamora i Ciudad Real, amb 220 euros, ocupen la tercera posició.

En termes generals, l’impacte de la pujada d’oferta rellevant s’ha vist limitada per una demanda que ha seguit, en global, creixent en paral·lel, cosa que ha permès que els preus continuessin pujant. Entre els grans mercats, el nombre de persones interessades per habitació ha crescut amb força a Bilbao (66%), Palma (46%), Sant Sebastià (42%) i Madrid (39%). A Sevilla, el creixement ha estat del 23%, mentre que a Màlaga s’ha quedat al 9%. A Barcelona ha baixat un 8%.

En total, a 16 capitals el nombre de persones interessades ha disminuït. La caiguda més gran s’ha donat a Castelló, on s’han reduït un 43%. Entre els grans mercats, també s’han reduït a Alacant (-24%) i València (-15%).

30 anys de mitjana

Més de la meitat de les ofertes d’habitacions de lloguer de tot Espanya (el 51%) es troben a les ciutats de Madrid (23% del total), Barcelona (14%), València (8%), Sevilla (4%) i Granada (3%). La suma de la resta de capitals de província suposaria el 24% de l’oferta, i per això el 25% restant estaria en mercats fora d’aquestes capitals, segons les dades del portal Idealista.

L’edat mitjana de les persones que comparteixen pis a Espanya se situa en els 30 anys, els fumadors només són admesos al 16% dels habitatges i les mascotes al 4%. La majoria d’inquilins (el 69%) li és indiferent compartir amb estudiants o persones treballadores, al 23% les ofertes són només per a treballadors i el 8% només per a estudiants.