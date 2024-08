L'exportació de productes lactis de la UE a la Xina, en perill

Tot va començar perquè el mes de juliol passat, Brussel·les va proposar la imposició d'aranzels als vehicles elèctrics importats de la Xina en considerar, després d'una investigació de diversos mesos, que la seva penetració al mercat europeu perjudica els productors comunitaris. El Ministeri de Comerç de la Xina ha reaccionat i va anunciar, el 21 d'agost passat, una investigació antisubsidis contra certes importacions de productes lactis de la Unió Europea, una anticipada resposta als aranzels imposats per Brussel·les als vehicles elèctrics xinesos. L'Associació de la Indústria Làctia de la Xina va presentar el 29 de juliol la petició per investigar les importacions de lactis europeus a la Xina.

En el procés es revisaran productes lactis com el formatge fresc, la quallada o la nata i els efectes de programes de subvencions a la indústria làctia a certs països de la UE. La sol·licitud de la patronal xinesa afirma que els productes investigats han rebut subvencions de la UE i dels governs dels seus estats membres i que algunes empreses làcties comunitàries es beneficien de fins a un total de 20 partides de subsidis.

El precedent del porc

Entre els ajuts europeus, el Ministeri cita fons per a la conservació ecològica i subvencions per a joves agricultors, per a l'emmagatzematge de productes lactis i per al desenvolupament rural, entre d'altres. Crec important recordar que la premsa estatal xinesa havia avançat al maig possibles represàlies als aranzels europeus, entre les quals hi havia investigacions antidumping a la carn de porc procedent d'Europa, que ja es van fer realitat, i contra els lactis. La investigació contra el porc europeu, anunciada al juny, afecta especialment Espanya, el principal exportador de porc a la Xina dins dels Vint-i-set.