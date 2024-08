Caganer.com crea les figures dels regatistes de la Copa Amèrica de vela

Caganer.com, empresa de Torroella de Montgrí que des de fa més de tres dècades elabora peces artesanals de fang inspirades en personatges famosos de l'actualitat, ha ampliat el seu catàleg de caganers esportius amb la creació dels regatistes dels sis equips que participen en la Copa Amèrica de vela.

La companyia gironina ha posat el focus en la competició que aquest any té lloc a Barcelona del 22 d'agost al 27 d'octubre. Les noves figures representen navegants de l'Emirates Team New Zealand, el vigent guanyador i conjunt que defensa el títol, i de la resta d'equips participants: l'INEOS Britannia anglès, l'Alinghi Red Bull Racing suís, el Luna Rossa Prada Pirelli italià, el NYYC American Magic dels Estats Units i l'Orient Express Racing Team francès.

S’hi representen amb tots els detalls i els elements característics de la indumentària dels regatistes que participen a la Louis Vuitton 37ª America’s Cup Barcelona. El casc està personalitzat amb els colors i elements gràfics i publicitaris de cada equip, així com també l’armilla. Els esportistes porten ulleres de diferents tonalitats i van equipats amb auriculars i micròfon, com els navegants reals. Alguns d’ells també estan presentats amb un rellotge al canell esquerre.

Sergi Alós, membre de l'empresa familiar Caganer.com, explica que "una de les nostres grans passions és la nàutica i per a nosaltres, la Copa Amèrica és una prova espectacular. Aquest any tenim la sort de poder-la gaudir a Barcelona i és com si tinguéssim al costat de casa uns Jocs Olímpics. Hem volgut aprofitar aquesta oportunitat i hi estarem presents fent un homenatge als seus principals protagonistes i a tot el que representa aquest gran esdeveniment".

"Hem elaborat peces genèriques, sense centrar-nos en un personatge o rol en concret, i en totes elles hem cuidat fins al més mínim detall, recreant tot l'equipament que aquests esportistes solen portar durant la competició. Això fa que el procés de pintar cada figura, a mà i d'una a una, sigui molt delicat. Fins ara no teníem cap caganer relacionat amb la navegació i hi havia molta gent que ens en demanava", afegeix.