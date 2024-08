Girona és la vuitena ciutat d'Espanya més cara per viure

El cost de la vida a Girona és un 2,39% més alt que la mitjana estatal, fet que converteix la ciutat en la vuitena capital de província més cara de tot Espanya. Així ho assegura l’índex elaborat pel comparador Kelisto.es, que analitza quant han de desemborsar els consumidors per accedir als mateixos productes i serveis a les diferents capitals de província espanyoles.

Sant Sebastià és la ciutat més cara, un 13,92% per sobre de la mitjana espanyola, seguida de Madrid (un 12,50% per sobre la mitjana) i Barcelona (+10,51%). Per contra, Zamora és la ciutat més barata (un 7,5% per sota de la mitjana), juntament amb Ciudad Real (-6,61%) i Lugo (-6,34%).

L’anàlisi feta per Kelisto té en compte les dades de les 50 capitals de província, més les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Per a cadascuna s’han examinat xifres sobre 17 productes i serveis de sis categories: habitatge, impostos, factures de la llar, transport públic i privat, compra i lleure.

A més de Girona, Sant Sebastià, Madrid i Barcelona, dues ciutats més de la meitat nord peninsular també formen part del llistat de capitals amb un cost de la vida més elevat: Bilbao (4,84% per sobre de la mitjana) i Vitòria-Gasteiz (+1,72%). S’hi sumen dues capitals de l’arc mediterrani (Palma de Mallorca, +7,82%; i València, +2,63%) i dues capitals del sud amb una gran estirada turística: Màlaga (+5,18%) i Cadis (+1,51%).

Girona destaca com una de les ciutats on la taxa d’escombraries és més elevada. Aquest 2024 la taxa anual per un pis és de 214,98 euros (el 2023 va ser de 170,80 euros) i de 302,94 euros en el cas de les cases (el 2023 havia estat de 240,68 euros). En canvi, la capital gironina és una de les ciutats on la factura del gas és més baixa, uns 670 euros anuals, un 22% per sota dels màxims registrats a altres zones de l’Estat.

Tanmateix, Girona també és una de les capitals on els seus habitants tenen uns ingressos més elevats, la sisena de tot Espanya, segons Kelisto. «Les ciutats més cares solen ser les que compten amb els salaris més alts del país. De fet, sis de les 10 capitals amb un cost de vida més elevat també formen part del top 10 de localitats amb ingressos per llar més alts», afirma Estefania González, directora de comunicació i contingut de Kelisto.

González assegura que enguany «la diferència de les ciutats més cares i barates pel que fa als preus mitjans s’escurça notablement». A més, exposa que «tòpics com el que ‘la vida al nord és més cara que al sud’ o que ‘viure a capitals de província petites és més barat’ se segueixen complint moltes vegades. Les tres ciutats més cares del país, per exemple, són cabdals de la meitat nord peninsular. Entre les 10 més barates, sis també estan entre les 10 capitals amb menys població del país».