Endarrerir l'edat de jubilació està portant defuncions inesperades

El passat dimecres 28 d'agost, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) va difondre un informe on s'arribava a la conclusió que, els estalvis fiscals derivats del retard a la jubilació i la consegüent reducció de la durada dels pagaments de les pensions no compensen “la pèrdua social associada a la reducció de l'esperança de vida". Així doncs, sosté que, endarrerir l'edat de jubilació augmenta el risc de morir entre els 60 i 69 anys. Per concloure amb aquest informe queda clar que certes reformes no són beneficioses ni pel benestar social ni per l'econòmic.

En concret, els autors de l'informe el tanquen confirmant que, endarrerir un any l'edat de jubilació augmenta en un 38% el risc de morir a la dècada vital dels 60. El risc -assenyalen- es concentra especialment en les ocupacions físicament més exigents i en els subjectes amb un nivell més alt d'estrès emocional i mental, i és molt menor per als individus que tenen accés a mecanismes de jubilació parcial que els permeten reduir les hores de treball a partir de determinada edat.

Experiment

L'informe publicat està signat per Sergi Jiménez (Universitat Pompeu-Fabra i investigador de Fedea), Cristina Belles (Universitat de Barcelona) i Han Ye (Universitat de Mannheim) i constitueix una actualització d'un altre estudi publicat prèviament per aquests tres autors. La investigació parteix d'un experiment generat per una reforma del 1967 que va endurir de manera considerable la possibilitat de prejubilar-se a partir dels 60 anys, sense haver d'esperar l'edat legal dels 65 anys. Les dades d'aquell experiment s'han posat a disposició dels investigadors i els autors de l'informe, a més, han ajustat al moment actual els aspectes relacionats amb la qualitat i l'esperança de vida.

Els números

A partir d'aquí, els economistes estimen que, de mitjana, endarrerir la jubilació avança en 0,46 anys l'edat de morir i calculen que això es tradueix en una "pèrdua social" valorable en 8.564 euros (per això aquesta persona deixaria d'aportar a la societat en termes de tributació, consum, estalvi, inversió...).

A l'altre plat de la balança teòrica, la reforma suposa un retard a la sortida del mercat laboral que genera, de mitjana, una aportació addicional al sistema de pensions (per la via cotitzacions socials) i uns ingressos fiscals de 1.925 euros. A més, pel fet que la reforma condueix a una mortalitat primerenca, la Seguretat Social es pot estalviar 3.228 euros per jubilat en pagament de pensions. Com a resultat, la Seguretat Social obté "un guany fiscal" d'uns 5.200 euros gràcies a la reforma, continuen calculant aquests experts.

Una jubilació anticipada pot ser la solució / freepik

La conclusió

Ara bé, si es posa en relació, per una banda, la xifra de 8.564 euros que aquesta persona deixarà d'aportar a la societat a conseqüència d'una mort més primerenca, i, per altra banda, els estalvis de 5.200 obtinguts per la Seguretat Social, s'arriba a la conclusió que endarrerir la jubilació no és rendible. "Els estalvis fiscals derivats del retard en la jubilació i la reducció de la durada dels pagaments de les pensions no compensen la pèrdua social associada a la reducció de l'esperança de vida, cosa que suggereix que la reforma no és econòmicament beneficiosa en el context més ampli del benestar social", diuen els autors de l'informe.

Per això, recomanen que, "en un moment en què la prolongació de les vides laborals pot ser un instrument imprescindible per garantir la sostenibilitat dels sistemes de pensions", qualsevol decisió política tingui molt en compte "el grau d'exigència física", emocional i mental de les diferents ocupacions a l'hora de fixar les edats mínimes i legals de jubilació", ja que "no poden ser iguals per a tothom". A més, subratllen la conveniència d'introduir mecanismes flexibles de jubilació anticipada i parcial que permetin als treballadors modular les seves hores de treball a la part final de la seva carrera laboral.

La jubilació anticipada cau per sota del 30%

Legalment a Espanya l'edat de jubilació se situa actualment a 66 anys i mig (avançant de forma progressiva fins als 67 anys), si el treballador té menys de 38 anys cotitzats. Si teniu més temps cotitzat, l'edat es rebaixa fins als 65 anys.

Entre altres objectius, les reformes recents de les pensions a Espanya busquen desincentivar la jubilació anticipada i estimular la prolongació de la vida laboral més enllà de l'edat legal de la jubilació. Amb ajuda d'aquestes polítiques, la proporció de treballadors que opten per la prejubilació se situa ara per sota del 30% (el 2019 eren el 40%), alhora que els que han demorat la seva han passat del 4,8% a 2019 al 9,9% actual. Així, de mitjana, l'edat efectiva de jubilació ha anat pujant fins a superar els 65 anys.

Més recentment, al mes de juliol, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha aconseguit un acord amb patronal i sindicats per modificar el sistema de jubilacions a Espanya amb el mateix objectiu que els treballadors que puguin, allarguin les seves carreres professionals i surtin d'una manera més gradual del mercat laboral.