La UdG participa en dos projectes europeus que utilitzen tecnologies pioneres per a transformar CO2 en biocombustible

El Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA), grup de recerca de la Universitat de Girona (UdG), és soci de dos nous projectes europeus que tenen com a objectiu transformar el diòxid de carboni (CO2) en biocombustibles per a l'aviació a través de microalgues i altres tipus de residus biogenètics. Tots dos projectes, finançats pel programa europeu Horizon Europe de la Comissió Europea, utilitzen una tecnologia desenvolupada a la UdG basada en microorganismes elèctricament actius, que es troben de manera natural– fins i tot en el cos humà– i que són capaços de catalitzar reaccions químiques de gran interès. Aquestes iniciatives busquen cobrir la necessitat de trobar alternatives sostenibles als combustibles fòssils.

El projecte ALGAESOL té una durada de 36 mesos i és coordinat pel Centre Noruec de Recerca NORCE. Aquest té com a objectiu desenvolupar i avaluar diverses solucions per a la conversió sostenible de la llum solar, el CO₂ i residus orgànics en combustibles, com el metanol i bio-olis. El projecte busca crear i consolidar noves cadenes de valor per a combustibles d'aviació i navegació marítima basades en microalgues i tecnologies de combustibles renovables solars directes.

L'Objectiu és reduir entre un 20 i un 25% els costos de producció i l'impacte ambiental dels biocombustibles, tot seguint un enfocament d'economia bio-circular i contribuint a les prioritats del Pacte Verd europeu.

Per altra banda, el projecte Fuels-C, coordinat pel Centre tecnològic Leitat (Terrassa) i d’una durada de 42 mesos, se centra en incrementar la producció de biocombustibles avançats per al transport marítim i terrestre, utilitzant residus orgànics i CO₂.

Per fer-ho, s'implementaran diverses tecnologies innovadores per convertir aquests residus en combustibles com el metà i l'etanol, amb l'objectiu d'avaluar la seva viabilitat econòmica i ambiental, així com la creació de noves oportunitats de negoci i la consolidació del lideratge de la UE en matèria de ciència i tecnologia en el mercat dels biocombustibles.