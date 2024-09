La fi de pagar propines obligatòriament als Estats Units?

A Espanya no és una obligació, però a altres països com els Estats Units sí; de què parlem? De la propina al compte. Quan prenem alguna cosa, a dinar o a sopar fora, sovint no deixem propina. I si la deixem és perquè el servei ens ha encantat o bé, perquè ho podem fer. Així doncs, encara que vulguem, no tothom es pot permetre anar deixant propina. Tot i això, a altres països, la propina està integrada dins el tiquet del compte, així doncs, t'obliguen a pagar-la. Ara Trump i Kamala Harris es posen d'acord amb aquest concepte per eliminar aquesta obligació i això no agrada a molts economistes.

Aquesta gratificació, només suposadament voluntària, sempre ha estat controvertida als Estats Units, un país on la discriminació racial envers els esclaus alliberats va contribuir a la seva popularització. Però el debat sobre aquest ús econòmic que compensa salaris miserables i manca de prestacions ha escalat ara en l'àmbit nacional una vegada que, en any electoral, primer Donald Trump i després Kamala Harris han proposat eliminar els impostos que graven les propines.

Que tots dos ho fessin a Nevada, un dels estats frontissa que serà determinant al novembre, no és casual. Els restaurants i hotels de l'estat, on hi ha Las Vegas, fan servir més del 20% de mà d'obra de l'estat. I la proposta té el suport del Culinary Union, un dels sindicats més importants del sector.

La idea

Sobre el paper, la idea resulta atractiva i s'entén la seva estrebada populista. En 43 dels 50 estats el salari mínim de treballadors que reben propines (de cambrers a taxistes, perruquers i molts altres del sector serveis) està estancat des del 1991 en 2,13 dòlars per hora, davant dels 7,25 dòlars del salari mínim federal, de manera que les propines representen la part fonamental (fins al 71% segons alguns càlculs) dels ingressos d'aquests treballadors.

La proposta de Trump, que ja ha tingut ressò en iniciatives de legislació presentades pels republicans al Congrés que han donat suport a les dues senadores demòcrates de Nevada, ara com ara no té detalls. La de Harris és una mica més específica, però tampoc està perfectament delineada.

Trump vol eliminar les propines obligatòries dels comerços i restauració / -

En principi, la idea de la demòcrata és aplicar-la només a treballadors d'hospitalitat i serveis que guanyen a l'any 75.000 dòlars o menys, posaria un límit a la quantitat que es pot excloure de la taxació i només aplicaria els impostos federals sobre la renda, però no a les retencions a la nòmina que financen la seguretat social o Medicare.

Harris també ha dit que buscarà legislació al Congrés per evitar que altres, com a advocats o gestors de fons, explotin la mesura i reestructurin les seves compensacions per intentar treure partit de l'exempció fiscal, cosa que denuncia que fan les propostes de llei republicanes. La candidata ha promès, a més, continuar treballant per defensar, alhora, la pujada del salari mínim.

El rebuig

Nombrosos economistes, experts fiscals i defensors dels drets dels treballadors, això no obstant, han mostrat escepticisme i rebuig i alerten dels riscos i mancances de la proposta de donar aquesta exempció fiscal a les propines.

Un dels elements de crítica és que beneficia un nombre molt baix de treballadors. Segons una anàlisi del Laboratori de Pressupost de la Universitat de Yale, només uns quatre milions de persones, menys del 3% de la mà d'obra als EUA, entra a la categoria d'empleats amb propina. Actualment, el 37% no paga impostos federals perquè els seus ingressos no arriben al mínim anual que els obligaria a declarar.

Amb l'exempció fiscal de les propines, a més, s'adverteix que alguns podrien entrar en una forquilla més alta d'ingressos que els podria deixar sense altres beneficis com el crèdit fiscal que, actualment, ajuda treballadors i especialment famílies de baixos ingressos. I si s'arriba a aplicar la mesura a les cotitzacions a la nòmina els treballadors podrien acabar amb menors prestacions de jubilació o cobertura sanitària.

Treure els impostos a les propines és a més una mesura injusta, segons els crítics, ja que passa el pes fiscal a treballadors també amb sous baixos que no reben propines. La pregunta és per què, per exemple, hauria de pagar més impostos un empleat de magatzem sense propines que guanya el mateix que un cambrer.

Els experts adverteixen igualment de les pèrdues en ingressos fiscals que representaria la mesura, restant de les arques públiques entre 10.000 i 15.000 milions a l'any segons els càlculs del Comitè per a un Pressupost Federal Responsable. A més, segons el grup no partidista, si s'obrissin les portes a què ocupadors i treballadors reclassifiquessin altres ingressos com a propines, les projeccions elevarien el forat fiscal fins a entre 165.000 i 275.000 milions de dòlars en una dècada.

Els economistes apunten que retirar les propines és una mala opció / freepìk

Saru Jayaraman, presidenta de l'organització One Fair Wage (Un salari just), ha denunciat que la idea és “merament un int superficial de bregar amb la crisi d'assequibilitat que enfronten els treballadors de serveis”. També Silvia Allegreto, del Centre per a Recerca i Política Econòmica, ha escrit que “hi ha millors opcions que un truc mal dissenyat de “no impostos” que deixa fora la majoria dels qui reben propines i altres treballadors de baixos salaris” i ha advertit dels perills que "sense salvaguardes apropiades, gent d'alts ingressos reclassifiqui una part dels seus ingressos com a propina, donant una altra avinguda als rics per evitar pagar una part justa".

Betsey Stevenson, professora de política pública i economia a la Universitat de Michigan i que va ser principal economista del Departament de Treball, ha escrit en un article a Bloomberg que si qualsevol dels seus estudiants hagués proposat la idea “haurien suspès”. “Qualsevol política fiscal s'ha de jutjar en tres dimensions: els incentius que cregui, la justícia que promou i les distorsions que genera”, va escriure. “És estrany veure una proposta que fracassi en tots tres”.