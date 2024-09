La gironina Milgrams crea una IA generativa per a empreses

La gironina Milgrams, especialitzada en la implementació d’intel·ligència artificial (IA) i blockchain, ha desenvolupat una eina anomenada «Private AI for business», una intel·ligència artificial generativa, com podria ser ChatGPT, però destinada a empreses.

«Un dels debats importants amb aquesta tecnologia és des del punt de vista legal. Tots aquests models d’IA s’han entrenat fins ara sense fixar-se gaire en els drets d’autor o en qui és propietari de les dades», explica el CEO de Milgrams, Miquel Roig. De fet, relata que una de les principals dificultats que tenen les empreses amb les IA que tothom coneix és la privacitat. Les companyies saben la gran tasca que podrien fer, però no volen penjar dades confidencials com podria ser una nòmina, un correu o un contracte, entres d’altres.

L’eina creada per Milgrams disposa d’un entorn privat en què la gent, les empreses, poden posar les seves pròpies dades en «un entorn segur i en un servidor propi». «Nosaltres entrenem una IA específica amb totes aquestes dades i a partir d’aquí els usuaris i l’empresa poden interactuar amb aquesta intel·ligència artificial per fer totes aquelles tasques que ara s’estan fent amb la IA generativa, com ja sigui des de crear articles, posicionament de SEO o contestar a clients», exposa Roig.

Interacció amb el client

El CEO de la companyia explica que «tots aquells processos en què hi ha una interacció amb l’usuari pots agafar una IA i entrenar-la amb tota la teva informació». «Amb una bona base de dades pots crear un entorn en què l’usuari final pot interaccionar», afegeix.

Per exemple, Milgrams ha implementat aquesta tecnologia a una agència de viatges. Els clients tenen una primera interacció amb la IA i a través d’una primera conversa sobre els gustos i preferències de l’usuari la IA el pot orientar. «La primera interacció amb el client, que fins ara era com un formulari web molt tancat, és a dir, quins estils vols i quanta gent sou, nosaltres l’hem transformat en una IA que pot fer una conversa molt més fluida, molt més oberta. Li pots preguntar coses que estan fora de les opcions preestablertes», detalla Roig. «Si per exemple dius que vols anar a un lloc que no faci molta calor a l’estiu, la IA és capaç de comprovar quins dels destins que estàs interessat fa més calor i et diu, millor aquest que no l’altre», exemplifica.

Milgrams també treballa aquesta tecnologia amb la Universitat de Girona per al procés d’orientació de màsters i postgraus. «Això és un perfil d’estudiant que ve de fora, que normalment té preguntes molt semblants, però a vegades són prou diferents o personalitzades com per haver-les de contestar una a una», exposa Roig.

Aquesta IA també serveix per al sector industrial. «Hi ha una empresa que no volia carregar tots els manuals d’usuari o de funcionament de tota la infraestructura que s’estan venent, perquè això era cedir clarament tot el seu know-how. Llavors, necessitàvem un entorn privat en què poguessin carregar tota aquesta informació, tots els PDF, totes les màquines que ells construeixen per poder interaccionar». Fins i tot algunes companyies han optat per presentar projectes de subvencions amb aquesta IA, ja que accelera el procés de preparació de tots els elements necessaris per aplicar a la convocatòria.

Milgrams va començar a treballar en Private AI for business fa un any i tres mesos. L’eina va ser presentada per la firma gironina en el passat Mobile World Congress. Actualment, Milgrams compta amb gairebé una desena de clients amb aquest servei.

Tanmateix, Roig assegura que «estem veient que les empreses encara estan una mica verdes». «Tothom té moltes ganes de posar-s’hi, però els costa veure la utilitat pràctica i dir, sí, això ho necessitem ja i ho hem de fer. Hi ha moltes empreses que estan a la fase de formació», afegeix.

Tot i això, el CEO de Milgrams considera que el futur passa per la intel·ligència artificial. «Nosaltres creiem que les empreses tindran la seva pròpia IA col·lectiva, però al final les persones individuals també tindrem la nostra pròpia intel·ligència artificial», assegura.

Les empreses prioritzen invertir en intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial (IA) generativa i l’anàlisi predictiva seran les principals prioritats d’inversió per a les empreses els pròxims anys. Així es desprèn d’un estudi elaborat per la companyia tecnològica Logitech juntament amb The Futurum Group, firma de recerca. Concretament, es preveu que per al 2027 la inversió a IA aplicada a l’experiència laboral superi els 10.000 milions d’euros.

Un dels reptes actuals a què s’enfronten les empreses és millorar l’experiència de l’usuari en entorns de treball híbrids i remots. Segons l’informe, el 70% dels treballadors assenyala que la tecnologia que li proporciona la seva empresa no supera les expectatives. En aquest context, la sinergia entre la IA i l’experiència de l’usuari es presenta com a clau per transformar el lloc de treball modern.

Segons els experts, l’aposta per equips tecnològics avançats no només milloraria la concentració i els processos, sinó que també es traduiria en un servei de més qualitat i en la retenció del talent. Un factor clau en aquest context és l’eliminació de reunions ineficients, que s’identifiquen com a principal obstacle per a la productivitat. En aquest sentit, adoptar la IA transformaria aquestes dinàmiques, cosa que permet una major productivitat, eficiència i capacitat per resoldre problemes complexos, afirma l’informe.

Per fer front als reptes del treball híbrid, les empreses han d’equipar els seus empleats amb eines adequades. Segons l’informe, el descontentament dels empleats amb les solucions tecnològiques actuals està en augment. I és que, només el 29% dels empleats afirma estar totalment satisfet amb la tecnologia que utilitzen al seu lloc de treball, una considerable disminució respecte al 39% registrat el 2021. Aquesta tendència subratlla la necessitat de millorar i actualitzar tant eines com solucions tecnològiques per satisfer les necessitats dels empleats.

L’informe de Logitech destaca com la integració de la IA al lloc de treball pot revolucionar la manera com els empleats interactuen amb la tecnologia i entre ells. «Estem en un punt d’inflexió on la IA no només millora les tasques rutinàries, sinó que també juga un paper crucial en la creació d’un entorn laboral més eficient i satisfactori», assenyala Nolwenn Le Querré, Category Marketing Personal Workspace South EU de Logitech . «La inversió en tecnologies avançades i la creació d’una experiència d’usuari òptima no són només un avantatge competitiu, sinó una necessitat per al futur de la feina», afegeix Le Querré.

