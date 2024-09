El Govern central aposta per la fertilització racional dels cultius

El 27 d'agost passat, el Consell de Ministres va aprovar un reial decret que incorpora noves normes i la simplificació d'algunes mesures del reial decret de nutrició sostenible dels sòls agraris de 27 de desembre de 2022. Aquesta aprovació respon al compromís del Govern d'avançar en la fertilització racional dels cultius per tal d'augmentar o mantenir la productivitat dels sòls agraris. A més, en línia amb els objectius de l'estratègia europea “De la Granja a la Taula”, busca disminuir l'impacte ambiental de l'aplicació de productes fertilitzants i altres fonts de nutrients o matèria orgànica.

Sembla que la reforma del reial decret busca facilitar la posada en marxa de determinats aspectes tècnics, reforçar la coherència amb altres normatives o disposicions autonòmiques sectorials i aclarir determinades disposicions. Per fer-ho, es modifiquen els articles relatius al quadern d’explotació, el pla d’abonat i sobre l’ús de fems i adobs orgànics. En concret, s'inclouen certs incentius per a l'ús del quadern digital, ja que no tindrà caràcter obligatori, i es detalla aquella informació del pla d'abonat que s'ha d'incloure en el quadern d'explotació, un dels punts clau del qual és la determinació de la dosi .

Redacció més clara

A més d'incorporar una redacció més clara de les disposicions relatives a la reducció de l’emissió d’amoníac, es tenen en compte altres tecnologies que permeten reduir el risc de lixiviació (extracció d’una substància d’un material sòlid). Finalment, es flexibilitzen les obligacions relacionades amb l'ús de fems, adobs i altres materials orgànics, s'afegeixen nous residus a la llista dels que són admesos i se'n modifiquen els requisits, d'acord amb el mercat i els criteris de seguretat i eficàcia agronòmica.