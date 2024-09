El grup empresarial de bombes d'aigua ESPA compra BAICO per reforçar l'expansió internacional

El grup empresarial de bombes d'aigua ESPA, que té seu a Banyoles, ha comprat la distribuïdora de bombes i grups de pressió Baico Pumps SL. Es tracta d'una compra que permetrà a ESPA Group millorar la posició al mercat mundial i oferir una cartera de productes més àmplia i al mateix temps guanyar en clients. L'adquisició no implicarà canvis en la direcció de Baico, que seguirà sota les ordres de Joan Nierga. L'actual director porta dotze anys al capdavant de l'empresa. Fins ara Baico tenia una facturació anual de 4 milions d'euros i exportava en 18 països diferents. L'empresa ESPA compta amb més de 60 anys d'experiència i treballa en la modernització de la gestió de l'aigua.

L'any 2022 Industrias Auxiliares GTE Group va entrar de forma majoritària en l'accionariat d'ESPA Group, l'empresa banyolina de bombes d'aigua. A dia d'avui, el grup empresarial ja distribueix els seus productes en un centenar de països però els plans de l'empresa passen per incrementar l'expansió internacional.

Per aquest motiu han decidit comprar Baico Pumps SL, una empresa distribuïdora de bombes d'aigua i equips de pressió. Amb aquesta operació, el grup ESPA vol reforçar la presència internacional al mateix temps que amplia la cartera de productes i la base de clients. Segons l'accionariat de GTE Group, incrementaran la competitivitat global perquè s'obrirà les portes a nous mercats.

GTE GROUP és un conglomerat empresarial format per diverses companyies, amb ESPA GROUP com a destacada figura. Reconeguda com a líder global en la gestió i el bombeig d'aigua, ESPA GROUP es distingeix per la seva sòlida trajectòria en innovació i excel·lència en el servei. Amb més de 60 anys d'experiència i recerca, ESPA treballa per modernitzar la gestió de l'aigua i consolidar-se com a referent en el sector de les tecnologies de l'aigua. La seva missió és proporcionar solucions eficients i sostenibles per a la gestió de l'aigua, contribuint així a un futur més sostenible.

Fundada el 1962 a la localitat de Banyoles, ESPA ha mantingut una visió global i una sòlida estructura industrial. Des de les seves instal·lacions principals, situades en un entorn natural d'excepcional bellesa, dissenyen, produeixen i distribueixen solucions per a clients d'arreu del món. Es comprometen a oferir solucions de bombeig intel·ligent que impulsen un model de societat més sostenible, prioritzant sempre el estalvi hídric i energètic en els productes.