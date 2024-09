Unió de Pagesos preveu una collita d'arròs "normal" i calcula que es fregaran els 140 milions de quilos a Catalunya

Unió de Pagesos preveu que la collita d'arròs d'enguany serà "normal" i calcula que es fregaran els 140 milions de quilos a Catalunya. D'aquests, 130 milions es colliran al delta de l'Ebre, mentre la resta provindran de l'Alt i el Baix Empordà. De fet, a les Terres de l'Ebre la campanya de la varietat bomba va començar fa un parell de setmanes, set dies abans que l'any passat, arran de les altes temperatures i la presència de fongs. Pel que fa a la varietat perlat rodó J. Sendra, el sindicat preveu que la campanya s'iniciarà a partir del 15 de setembre. Unió de Pagesos alerta, però, que enguany els arrossaires també hauran de fer front a la dificultat sobre el control de les males herbes i el repunt del caragol maçana.

Segons el sindicat, una de les dificultats que van tenir els arrossaires l'any passat va ser la salinització, ja que només van disposar de la meitat del cabal de l'aigua arran de la sequera. Tot i que enguany encara hi ha afectació, des d'Unió de Pagesos han afirmat que la incidència serà menor, perquè enguany la pagesia sí que ha disposat d'aigua. Al Delta, la sequera no només va comportar que es reduís la collita, sinó que també ha provocat que la nova campanya s'hagi iniciat amb un repunt del caragol maçana, segons ha denunciat el sindicat. A la zona de l'Empordà, la sequera també va fer estralls, perquè els pagesos no van poder ni sembrar. Enguany, però es calcula que s'ha sembrat, pràcticament, la totalitat de la superfície.

Desherbatge manual

Pel que fa al control de les males herbes, especialment de l'anomenada "leptochloa" (mill americà) en finques on s'ha realitzat la sembra en sec, aquesta ha comportat importants maldecaps a la pagesia, perquè ha hagut de fer-hi front amb un desherbatge manual i s'ha vist obligada a contractar colles per birbar a mà amb el cost que representa. Per això, el sindicat ja ha traslladat el problema al Departament per analitzar-ne les causes i trobar una solució.