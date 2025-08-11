Comença la collita de poma Gala a Lleida en una campanya on es recupera part de la producció amb uns calibres "justos"
El contrast de temperatures diürnes i nocturnes al mes de juliol ha ajudat a fer que el fruit assolís un bon color
Alba Mor (ACN)
Pagesos de les comarques de Ponent han començat aquesta setmana la collita de poma Gala, una de les varietats més primerenques. El sector encara una campanya on recupera part de la producció, tot i que es manté lluny del seu potencial productiu. La calorada de finals del mes de juny ha afectat el calibre de la fruita, el qual és "relativament just", segons Manel Cònsola, pagès de Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell), qui també ha dit que el contrast de les temperatures diürnes i nocturnes del mes de juliol ha ajudat a fer que el fruit assolís un color "perfecte". Segons Afrucat, la previsió de collita de la poma Gala a Ponent és de 29.170 tones, un 6% més en comparació a l'any passat i un 4% menys amb relació a la mitjana dels últims 5 anys.
L'onada de calor del mes de juny, moment que alguns municipis de la plana de Lleida van assolir els 40 graus, ha deixat afectacions en la grandària de les pomes Gala. "Quan puja la temperatura, l'arbre atura el procés de maduració i això repercuteix en el calibre", ha dit Cònsola. La fruita que cull en la seva finca de Bell-lloc d'Urgell són pomes d'entre 68 i 73 mil·límetres de diàmetre, el calibre "òptim" per aquest tipus de varietat. Tot i això, Cònsola ha apuntat que "fruits amb calibres d'entre 70 i 75 mil·límetres ja no n'hi ha gaires".
Les temperatures, però, sí que han contribuït al fet que la fruita guanyi color. Segons Cònsola, el que posa color a la poma és el contrast de temperatura. En aquest sentit, ha destacat que "les dues setmanes de fresca al mes de juliol van ajudar molt". En relació amb els preus, Cònsola apunta que seran els d'una campanya "acceptable".
Els pagesos han començat aquest mes d'agost amb la collita de la poma Gala i, posteriorment, colliran la varietat Golden Suprema, Reineta i Reineta Golden fins a acabar la campanya amb Golden Granny al mes de setembre. Segons dades d'Afrucat, al conjunt de Catalunya es preveuen collir 260.790 tones de pomes. Prop de la meitat de les pomes que es preveuen collir corresponen a la varietat Golden (115.065 tones), seguida de lluny de la Gala (50.160 tones) i Granny Smith (36.130).
El canvi climàtic i una baixada de la producció "important"
El sector de la poma a la plana de Lleida continua registrant xifres baixes de producció. Cònsola apunta que es tracta d'una baixada "important" a causa del canvi climàtic i les seves afectacions en el rendiment de l'arbre. "En general, és una reducció dels quilos màxims per hectàrea", ha dit.
D'altra banda, aquest pagès de Bell-lloc d'Urgell també ha explicat que el canvi climàtic influeix en els dies de collita i en el desenvolupament del fruit a l'arbre. "Els períodes de recol·lecció cada vegada són molt més curts perquè la fruita madura més ràpid i hi ha molts arbres que els hem d'arrencar perquè la fruita no agafa color o hi ha varietats que són molt més toves. El canvi climàtic ens està condicionant en moltes coses. Està canviant tot", ha conclòs.
Tot i que els pagesos enguany han deixat enrere episodis de sequera i falta d'aigua, una altra de les conseqüències del canvi climàtic que ha sofert el sector són les pedregades. Cònsola té diverses finques amb afectacions de fins al 100% de la producció, mentre que d'altres s'han salvat gràcies a les xarxes antipedra. "Sort d'això. Sense la malla les pèrdues haurien estat del 40%", ha dit.
