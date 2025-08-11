Despeses hipotecàries abusives: les reclamacions es disparen a Girona en l'últim any
Al conjunt de l'Estat, les entitats financeres retornen una mica més de cinc milions d’euros als clients
Les reclamacions dels gironins al Banc d'Espanya es van disparar l'any passat. En concret, des de les comarques gironines es van presentar fins a 613 reclamacions, un 81,4% més que un any enrere, segons el darrer informe de l'entitat.
La majoria de les reclamacions, 366, van ser per "despeses de formalització". Una gran part d'aquestes estan directament vinculades a les sentències sobre clàusules abusives en les despeses hipotecàries. De fet, aquest tipus de reclamacions s'han multiplicat per sis en només un any, passant de les 58 del 2023 a les 366 del 2024.
Malgrat l'augment de les sol·licituds, el 84,3% de les 613 reclamacions presentades no van ser admeses. Només es van admetre un 14,5%, mentre que la resta, una minoria (1,1%), van ser traslladades.
Rècord històric
En total, el Banc d’Espanya va gestionar 56.000 reclamacions durant el 2024, un màxim històric en els 38 anys de funcionament d’aquest servei. Un dels motius d'aquest augment també són les sentències sobre clàusules abusives en les despeses hipotecàries. De fet, en la mateixa línia que a les comarques gironines, el supervisor detalla que aquests procediments es van multiplicar per sis respecte al 2023 i que el 80% no es van avaluar per "la falta de competència".
A més, l’informe precisa que es van admetre 11.062 casos, un 64% van concloure de manera favorable als usuaris. Fruit d’aquestes queixes, les entitats financeres van tornar uns 5,07 milions d’euros, al voltant d’un 16% més que el 2023, amb un import mitjà de 458,72 euros, segons recull l'agència ACN.
El document també recull que els requeriments més comuns (60%) estaven vinculats amb els préstecs hipotecaris, "condicionats per les sentències" publicades. D’altra banda, assenyala que el 15% del total de notificacions van ser per l’ús de les targetes. El termini mig de tramitació i resolució de les queixes va ser de 47 dies naturals, sis dies menys que l’any anterior.
El supervisor concreta que fins al juny d’enguany s'han rebut 15.574 reclamacions, menys de la meitat que durant el sis primers mesos del 2024. Per això, apunta que en el tancament de l’any la xifra rondarà les 30.000 queixes, «el nivell habitual dels exercicis previs».
