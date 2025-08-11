Els taps de suro de les ampolles de vi eviten la migració de microplàstics
Un estudi els compara amb els de rosca, que són molt més contaminants
Jesús Domingo Martínez
Recordo quab jo era un jove procedent de Castella la Vella, de la Ribera del Duero, on el vi i l'ovella eren els productes bàsics. Acabada l'Enginyeria Tècnica Agrícola a Barcelona, de cop, amb la primera feina com a enginyer, em trobo a les comarques de Girona: La Selva, el Baix Empordà, el Gironès, amb boscos de sureres, aleshores en plena producció. Dels Quercus coneixia bé l'alzina i el roure, els altres per l'estudi de la botànica i els taps de suro que usàvem per a les ampolles i els garrafons del vi elaborat a la petita explotació familiar.
Els boscos d'alzines sureres, l'extracció i la indústria capdavantera a algunes poblacions de Girona van ser per a mi un gran descobriment: tècnic, científic, econòmic i aplicacions en productes per a l'alimentació. En aquests temps m'estan fent molta pena els boscos d'alzines sureres de les comarques de Girona. Molts abandonats, malalts i pastura d'incendis.
En aquest sentit, em sembla interessant tenir en compte un estudi. Una investigació acabada de publicar a la Journal of Food Composition and Analysis ha analitzat el contingut de microplàstics en una àmplia gamma de begudes venudes a França. Els vins embotellats amb tap de suro són millor alternativa per evitar la migració de microplàstics, especialment si ho comparem amb els taps de rosca.
Font de contaminació
L'estudi identifica clarament el tap de rosca com a font principal de contaminació a begudes envasades en ampolles de vidre. Els microplàstics trobats compartien color i composició amb la pintura exterior del tap de rosca, sovint feta amb resines de polièster. Aquesta contaminació, segons els autors, s'origina durant l'emmagatzematge massiu dels taps, on la fricció i l'abrasió entre càpsules provoquen la pèrdua de micropartícules que poden acabar a la beguda en el moment de tapar-la.
Penso que aquesta troballa és preocupant, per això ho comento, no només per la presència de microplàstics, sinó també pel possible alliberament d'additius químics presents a les pintures decoratives de les càpsules. De fet, el vi embotellat en brics, que sovint conté elements plàstics o metal·litzats al seu interior, va presentar nivells més elevats de microplàstics.
Eel tap de suro natural, d'origen vegetal, biodegradable i lliure de pintures industrials, no aporta partícules contaminants al vi. Aquesta evidència científica s'afegeix als múltiples beneficis del suro: sostenibilitat, excel·lent comportament en envelliment, i ara també menys risc de contaminació per microplàstics, a més del manteniment del medi.
En un context on la salut del consumidor i el respecte pel medi ambient són claus, el tap de suro es posiciona com la millor opció per garantir un vi net, segur i alineat amb els valors del consumidor conscient.
