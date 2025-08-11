Girona és la sisena província amb més cases de luxe a la venda
A les comarques gironines hi ha fins a 2.600 habitatges al mercat per sobre del milió d'euros
Fins a 49 de les 50 províncies d'Espanya tenen almenys un habitatge de més d'un milió d'euros anunciat al portal Idealista, tot i que la distribució no és homogènia. Girona és una de les demarcacions que més cases de luxe té al mercat. Amb 2.600 habitatges anunciats per sobre d'aquest preu, se situa com la sisena província amb més oferta.
Al conjunt de l'Estat hi ha 43.707 cases de luxe al mercat amb preus superiors al milió d'euros. Balears és la província on es concentren més habitatges d'aquest tipus, ja que suposen el 23% del total. El segueix, molt de prop, Màlaga amb el 20% del total, i a continuació hi ha Madrid (14% del total), Alacant (11%), Barcelona (11%) i Girona (6%).
D'altra banda, a la província de Zamora no hi ha cap habitatge en venda per sobre d'aquest preu. Palència i Sòria només en tenen dos cadascuna, mentre que a Conca només en són tres, segons Idealista.
Habitatges "d'ultraluxe"
Hi ha, dins del món de luxe, un terreny encara més exclusiu com és el dels habitatges "d'ultraluxe", aquells amb un preu superior als 3 milions d'euros. Girona també és la sisena província amb més habitatges a la venda d'aquestes característiques (293).
Les 8.725 propietats d'aquest preu anunciades a Espanya es concentren principalment a les Balears (3.005 anuncis; el 34% del total) i Màlaga (2.721 anuncis; 31%). Els segueixen Madrid (1.021; 12%), Barcelona (535; 6%), Alacant (447; 5%), Girona (293; 3%) i Santa Cruz de Tenerife (245, 3%). En un total de 9 províncies no hi ha habitatges al mercat per sobre dels 3 milions d'euros.
