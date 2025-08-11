Rai Roca: «La Costa Brava continua sent un tresor per a la navegació»
El director del Club Nàutic l’Escala reivindica el valor estratègic i natural del litoral gironí
En l’episodi número 64 del podcast Girona Valley, que promouen Diari de Girona i l’agència creativa La Factoria, el director del Club Nàutic l’Escala, Rai Roca, reflexiona sobre el futur dels ports esportius de la Costa Brava i la necessitat de preservar el caràcter únic del litoral a l’Empordà i la Selva. En ple estiu, quan més es navega a la Costa Brava i els ports tenen més activitat, Roca valora el moment actual i destaca el pes de l’Economia Blava i la bellesa del territori per navegar però amb la reivindicació de fer-ho amb respecte per a l’entorn i el fons marí, i fer-ho «de manera accessible i ordenada». Roca és també el vicepresident de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turistics (ACPET) i destaca l’esforç i la inversió que fan els ports catalans en el procés de la transició energètica, ecològica i l’eficiència en sostenibilitat.
Durant la conversa, Rai Roca posa veu a una realitat que sovint passa desapercebuda fora del món nàutic: la importància dels ports esportius gironins i catalans com a agents actius del territori. Amb els conceptes de marca Economia Blava i Vitamina Blava, que van més enllà de les barques, els vaixells i la pesca. «Els ports no només són espais per amarrar embarcacions, són punts d’activitat econòmica, espais de vida i d’equilibri entre el turisme, el medi ambient i la comunitat local», afirma amb relació a la vitalitat dels ports gironins i catalans.
Roca destaca que la Costa Brava continua sent un atractiu per a la navegació al Mediterrani, amb cales úniques, una morfologia complexa i un paisatge que convida a descobrir-la des del mar. «Tenim una costa que combina la bellesa abrupta amb una accessibilitat molt atractiva per a navegants d’arreu d’Europa», explica. En aquest sentit, defensa que cal fer valdre aquesta riquesa natural i treballar des d’una visió «constructiva i responsable amb respecte ambiental i reduir qualsevol impacte en l’entorn natural», com ara l’estalvi energètic, la producció fotovoltaica, la gestió de residus, la producció d’aigua dessalada, etc.
Pel que fa al port de l’Escala, el director apunta que el repte implica modernitzar les instal·lacions sense perdre la connexió amb el territori. «L’objectiu no és créixer per créixer, sinó millorar per integrar-nos millor a la realitat del municipi, donar serveis sostenibles i mantenir el caràcter autèntic del nostre entorn». Roca també reflexiona sobre la percepció pública del sector: «El món de la nàutica encara arrossega certs tòpics. Però cada vegada més esdevé un espai obert, familiar, i vinculat a experiències de proximitat».
Segons Roca, un dels elements clau com a projecte de futur és repensar els ports gironins i catalans com a espais integradors i que no siguin uns obstacles en els seus enclavaments als municipis. «Cal que siguin permeables, oberts als vilatans, connectats amb l’oferta cultural i comercial dels pobles costaners. Un port viu no és només per als qui naveguen, és per als qui hi passegen, hi treballen i hi troben la seva identitat», manifesta.
Roca també remarca la importància d’apostar per la sostenibilitat real, més enllà del discurs típic i pragmàtic. «Apostem per energies renovables, eficiència en la gestió de residus, i educació ambiental. Però el més important és que tot això ho fem en col·laboració amb les empreses locals i les entitats socials». La conversa s’acaba amb una mirada positiva de Roca cap al futur: «Tenim una oportunitat extraordinària per fer de la Costa Brava una destinació referent en qualitat i respecte pel mar. I això només ho farem si som capaços de cooperar entre els ports, les institucions i la ciutadania», conclou.
