La ripollesa Comforsa preveu una inversió de 31 milions d'euros i incrementar un 30% la facturació
El full de ruta de la siderometal·lúrgica contempla la creació d'uns 60 nous llocs de treball en els pròxims cinc anys
La siderometal·lúrgica ripollesa Comforsa, propietat del hòlding empresarial de la Generalitat Avançsa, preveu invertir 31 milions d'euros en els pròxims cinc anys per modernitzar les seves plantes de Campdevànol i Ripoll.
La companyia comptarà en els propers mesos -després de l'aprovació del Consell Executiu- amb un contracte programa que servirà com a full de ruta per als pròxims anys. Aquesta inversió es finançarà amb 20 milions "via endutament privat" i la resta serà a través de recursos propis, segons va informar la directora general d'Avançsa, Clàudia Canals.
Aquest contracte programa pretén "dotar a Comforsa de les eines adequades de gestió", ja que l'empresa "ha de combinar les exigències d’operar en el lliure mercat amb les exigències que regeixen el sector públic", va exposar Canals el passat mes de juny en una comissió d'Empresa i Treball al Parlament. "Amb la Generalitat s’està treballant i s’ha treballat per dotar de flexibilitat operativa", va afegir.
Comforsa es dedica a la producció de grans components metàl·lics destinats a fabricants de vehicles pesants i maquinària per a obres públiques, entre altres sectors industrials. Amb quatre plantes a la comarca del Ripollès, Comforsa és la major empresa industrial de capital públic a Catalunya.
Augment de la facturació
El full de ruta de l'empresa també pretén incrementar considerablement la seva facturació en cinc anys, al voltant d'un 30%, superant així els 85 milions d'euros. Un increment dels ingressos que es preveu que també vagi acompanyat d'un augment de la rendibilitat, segons Canals.
L’empresa va tancar l’últim exercici amb una facturació de 66,7 milions d’euros, un 9% menys que l’any 2023. Aquests ingressos també queden lluny de les xifres assolides el 2022, quan l’empresa va tancar l’exercici amb les millors xifres dels últims anys, amb una facturació de 79,3 milions d’euros. En comparació amb aquell exercici, les vendes van caure un 15,8% el 2024.
Tanmateix, la directora general d'Avançsa va afirmar en seu parlamentària que "no s’ha de tenir massa en compte la facturació". "El preu de l’acer va incrementar-se moltíssim el 2022 i llavors el repercuties en la facturació. Les dades són una mica enganyoses", va explicar.
Efectes dels aranzels
Clàudia Canals també va admetre que els aranzels dels Estats Units -un mercat important per a Comforsa- afectaran la companyia. Tot i això, l'empresa fa anys que treballa a diversificar les seves vendes i ha reduït considerablement la seva dependència al mercat nord-americà.
Fa quatre anys, el 40% de les vendes de Comforsa eren als Estats Units, l'any passat aquesta xifra es va reduir fins al 21%. "S’han decantat per altres projectes a nivell d’Europa", va dir la directora general d'Avançsa. De fet, Canals va explicar que "s’està intentat diversificar tant en mercat com en productes".
Comforsa compta amb una plantilla d’unes 300 persones. La companyia preveu crear en els pròxims cinc anys al voltant de 60 nous llocs de treball. Durant la seva compareixença al Parlament, la directora general d'Avançsa, Clàudia Canals, també va descartar a hores d’ara la venda de l'empresa: "actualment no està sobre la taula d'Avançsa".
