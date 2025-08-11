Un de cada tres catalans es planteja canviar de casa pels fenòmens climatològics extrems
Un 5% dels ciutadans ja ha fet el canvi per allunyar-se de riscos derivats del clima, segons Fotocasa
Els efectes del canvi climàtic ja influeixen en les decisions residencials dels catalans. Un 36% assegura que s’ha plantejat, està buscant o ja ha canviat de llar per motius climatològics extrems, des de les onades de calor fins a les pluges torrencials o les inundacions. Segons l’informe “Preferències residencials dels espanyols segons el clima” de Fotocasa Research, un 20% ho ha considerat, un 11% busca activament una residència alternativa i un 5% ja ha fet el pas. Tot i que la tendència és recent, els experts adverteixen que el clima es consolida com un factor clau a l’hora de triar on viure.
Segons les dades, Catalunya ocupa la tercera posició a l’Estat pel que fa a intenció de canvi d’habitatge motivada pel clima, només darrere del País Valencià (42%) i Andalusia (37%).
Aquesta tendència es veu especialment entre menors de 34 anys, que mostren més predisposició a moure’s, sigui per sensibilitat o per una etapa vital més oberta als canvis. En canvi, tres de cada quatre majors de 55 anys asseguren que les tempestes, les sequeres o les altes temperatures no condicionen la seva residència actual.
Per a la directora d’Estudis de Fotocasa, Maria Matos, aquesta nova variable és innegable: "La població comença a buscar més seguretat i estabilitat davant uns esdeveniments climàtics cada vegada més freqüents i extrems".
Segons Fotocasa, tot apunta que, en el futur, les decisions de compra i lloguer a Catalunya hauran de tenir més en compte no només la ubicació i el preu, sinó també la resiliència de l’entorn davant el clima.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu