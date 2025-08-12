Girona suma més de 1.000 noves empreses aquest 2025
La constitució de societats mercantils a la província cau gairebé un 10% respecte a l'any passat
Les comarques gironines tanquen la primera meitat de l'any amb més de 1.000 noves empreses. En concret, entre gener i juny s'han constituït a la província 1.036 societats mercantils, 111 menys que fa un any, una diferència que traslladada a percentatge suposa una caiguda del 9,6%, segons les dades de l'institut Nacional d'Estadística (INE).
El capital subscrit, en canvi, ha crescut un 5,5% interanual, passant de 67 milions d’euros a 70,7. Del total de societats impulsades, 1.032 han estat societats limitades, una societat anònima i tres comanditàries i col·lectives.
En el mateix període, s'han dissolt a la província fins a 317 empreses, 55 menys que fa un any. De les empreses dissoltes durant els primers sis mesos de l’any, la majoria, 285, ho han fet de forma voluntària, 22 per fusió i 10 per altres motius.
Les dades de juny
Només al juny, a les comarques gironines s'han creat 150 empreses, quatre menys que un any enrere. Al conjunt de Catalunya, la creació de noves empreses ha pujat un 10,2% al juny en taxa interanual amb un total 1.950 societats mercantils constituïdes, en un mes en què les empreses dissoltes van ser 119, un 4,8% menys.
Es tracta de la segona millor dada de constitució d'empreses en un mes de juny de la sèrie històrica. Amb l'ascens del juny, la creació d'empreses a Catalunya encadena dos mesos consecutius de creixement interanual.
Per a la constitució de les 1.950 empreses creades el mes de juny s'han subscrit una mica més de 113,69 milions d'euros, fet que suposa un 64,19% més que el mateix mes de fa un any (113,64 milions de capital desemborsat), segons recull l'agència Europa Press.
El millor registre en 18 anys
Al conjunt de l'Estat, el nombre de noves societats mercantils ha crescut un 15% el juny respecte al mateix període del 2024, fins a sumar un total de 10.964 empreses, la xifra més gran per a aquest mes des del 2007, segons les dades l'INE. Amb l'ascens interanual del juny, la creació d'empreses acumula tres mesos d'ascensos consecutius, després de pujar un 0,3% a l'abril i un 36,9% al maig.
Per a la creació de les 10.964 empreses el mes de juny s'han subscrit gairebé 442,2 milions d'euros, fet que suposa un 6,2% menys que el mateix mes del 2024, mentre que el capital mitjà subscrit, que se situa en 40.332 euros, baixa un 18,4%. Per la seva banda, la dissolució d'empreses puja un 1,4% interanual el sisè mes de l'any, amb 1.582 societats desaparegudes.
Només dues baixades
Les comunitats autònomes que han creat més empreses el mes de juny han estat Madrid (2.578 societats), Catalunya (1.950) i Andalusia, amb 1.835 empreses. Per contra, els territoris que menys societats han constituït el sisè mes de l'any van ser La Rioja (30), Navarra (78) i Cantàbria (87).
Segons l'INE, només dues comunitats autònomes no han creat el mes de juny més empreses que el mateix mes del 2024, Cantàbria (-7,4%) i Múrcia (-5,1%). La resta han presentat ascensos interanuals en la constitució de societats, principalment, la Comunitat Valenciana (+33,6%), el País Basc (+28%), la Rioja (+25%) i Castella-la Manxa (+23%).
