Nous motors del mercat laboral: la indústria alimentària, la cultura i la logística guanyen pes a l'estiu
Tot i que l'hostaleria continua sent clau, l'ocupació estival es diversifica cap a nous sectors impulsors
L'estiu laboral ja no gira exclusivament al voltant de l'hostaleria i el comerç. Segons l'anàlisi elaborada per l’empresa gironina de recursos humans Eurofirms sobre l'evolució de l'ocupació el segon trimestre del 2025, sectors com la cultura, la indústria alimentària i la logística estan experimentant un fort repunt en contractacions, marcant una transformació al mapa estacional del mercat laboral.
Motors emergents
Entre les dades més destacades hi ha el comportament de les activitats culturals, artístiques i recreatives, que sumen 232.885 contractacions, amb un creixement del 48% respecte al trimestre anterior. Aquest ascens coincideix amb l'increment del turisme cultural, els festivals, els esdeveniments esportius i l'oci nocturn, on perfils com ajudants de cambrer, guies turístics, muntadors o personal de neteja són especialment demandats.
Per la seva banda, la indústria manufacturera, amb 384.000 contractacions al conjunt de l'Estat i un creixement del 7% respecte al primer trimestre, continua escalant posicions al rànquing estival. Dins aquest sector, la indústria alimentària actua com a catalitzador de l'ocupació, ja que és clau per a l'abastament de tota la cadena hotelera i de consum. En aquest sentit, ha augmentat la demanda de perfils com a operaris de maquinària, producció i envasament, molt vinculats a campanyes de reforç estacional.
El tercer gran motor emergent és el sector del transport i emmagatzematge, que ha registrat 236.939 contractacions el segon trimestre del 2025, amb un increment del 12% respecte al trimestre anterior. En concret, el subsector d'emmagatzematge s'ha disparat un 16% els segons trimestres des del 2023, impulsat per l'auge de l'e-commerce, la logística agroalimentària i les necessitats de distribució derivades del turisme massiu i el consum urbà. Aquest auge ha incrementat la demanda de mossos de magatzem, carreters i mossos de càrrega i descàrrega, que han esdevingut perfils estratègics en plena campanya estival.
"Tot i que l'hostaleria i el comerç continuen sent els principals motors d'aquest període, en concentrar la major part de les contractacions, altres sectors com la cultura i la logística comencen a guanyar rellevància a l'ocupació estival, consolidant-se progressivament. Per part seva, la indústria alimentària continua sent el pilar fonamental de la manufactura, gràcies a la seva capacitat per sostenir tota la cadena alimentària vinculada a l'estiu", explica Eloi Tarrés, des de l'àrea de Market Intelligence d'Eurofirms Group.
Malgrat que els sectors tradicionals com l'hostaleria i el comerç continuen sent fonamentals per volum d'ocupació, els nous sectors -com la cultura, la indústria o la logística- creixen més de pressa, cosa que reflecteix una transformació progressiva de la campanya estival, afirmen des de l'empresa gironina.
Estacionalitat i estabilitat
Més enllà de l'ocupació puntual, l'informe subratlla que els contractes permanents també mantenen una activitat contínua a l'estiu, especialment al sector tecnològic i a indústries com la farmacèutica, el metall o el material elèctric. Segons les dades de mercat analitzades per Claire Joster People first, firma d'Eurofirms Group especialitzada en selecció de personal directiu i tècnic, aquestes contractacions segueixen un patró planificat i poc estacional.
Carolina González, Business Leader de Claire Joster, assegura que "tot i que l'estiu sol associar-se a contractació temporal, l'activitat en contractes indefinits no s'atura. En sectors com el tecnològic o industrial, moltes companyies aprofiten aquests mesos per tancar processos iniciats abans de l'estiu o reforçar els seus equips de cara a l'últim trimestre de l'any".
En concret, i malgrat que els contractes permanents tendeixen a concentrar-se el primer trimestre de l'any, fruit de processos de selecció iniciats a finals de l'exercici anterior, aquests contractes també es continuen formalitzant durant l'estiu. Especialment en perfils com analistes, desenvolupadors i administradors de sistemes, amb una alta demanda i rotació sostinguda al llarg de l'any.
