Santander impulsa el negoci internacional de les empreses catalanes amb 2.500 milions d'euros
Aquest finançament ha arribat a 24.000 companyies catalanes
Santander ha finançat amb 2.500 milions d'euros el negoci exterior de 24.000 companyies catalanes. Aquestes van canalitzar part de la seva activitat internacional des d'Espanya amb el suport del banc durant els primers sis mesos de l'any.
Segons informa l'entitat en un comunicat, aquest suport forma part de l'estratègia del banc d'oferir productes i serveis globals als seus clients i es complementa amb la recent creació de Santander Multinacionals, una unitat específica adreçada a empreses que busquen expandir les operacions fora del seu país d'origen, "amb un enfocament especialitzat propi de la banca corporativa".
